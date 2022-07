GNR identifica sete activistas que invadiram refinaria de Sines

Entornointeligente.com /

A GNR identificou este sábado sete activistas ambientais que entraram nas instalações da refinaria da Galp em Sines, no distrito de Setúbal, revelou à agência Lusa fonte daquela força de segurança.

A mesma fonte indicou que os sete activistas, todos homens, mas cujas idades não soube precisar, foram retidos pela GNR no local para que os militares procedessem à sua identificação, por «invasão de propriedade».

«Estão retidos. Ou seja, não há detenções», vincou a fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR, referindo que a força de segurança mantém um dispositivo de segurança junto ao complexo da Galp em Sines.

Segundo a fonte da GNR, os sete activistas invadiram as instalações da refinaria por volta das 8h.

Em comunicado, o colectivo Climáximo explicou que os activistas da Ação 1.5 entraram na refinaria com o objectivo de «levar um plano pela transição justa aos trabalhadores» deste complexo.

«Alguns dos activistas foram detidos pela polícia, mas o protesto mantém-se activo, com mais de uma centena de participantes em acção em diferentes entradas desta refinaria», sublinhou o coletivo.

Para a Climáximo, a refinaria de Sines deve ter «um plano para a transição justa», pois «não só é necessário como urgente», e deve ser entregue «a quem deve liderar esta transição», ou seja, a «quem trabalha na infra-estrutura».

«Esse é o cerne da acção de hoje, em que activistas entraram na refinaria para entregar em mão um plano de transformação não só da infra-estrutura, mas de toda a região de Sines», sublinhou o coletivo ambientalista.

De acordo com a Climáximo, os activistas chegaram a entregar o plano «a uma grande quantidade de trabalhadores que saíam dos seus turnos».

«Não preparar uma transição agora é preparar o terreno para um encerramento à conveniência dos acionistas milionários da Galp, tal como aconteceu em Matosinhos», acrescentou.

Siga-nos Partilhar página Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Partilhar no LinkedIn

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com