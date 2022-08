GNR do Porto identificou oito pessoas por burlas com MB Way

Entornointeligente.com /

A GNR do Porto identificou oito pessoas, com idades entre os 33 e 61 anos, por crimes de burla através da aplicação MB Way nos

Relacionados psp – polícia de segurança pública. PSP e Airbnb fazem parceria e alertam para burlas relacionadas com as férias

mbway. PJ detém três suspeitos de burlas com MBway em Campo Maior e Monforte

Em comunicado, a GNR esclareceu que os suspeitos, cinco homens e três mulheres, foram identificados na segunda-feira, no âmbito de uma investigação que decorria, por burla através da plataforma MB Way, realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Porto da GNR.

Os militares da Guarda apuraram que os alegados burlões «abordavam as vítimas, convidando as mesmas para a criação de contas de MB Way, solicitando que estas lhes fornecessem os códigos de acesso das contas criadas, retirando posteriormente, elevadas quantias monetárias das contas bancárias das vítimas».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever «No decorrer das diligências policiais foi possível proceder à localização e identificação dos oito suspeitos, tendo sido efetuadas 18 buscas domiciliárias, nove em domicílios e nove em veículos, que culminaram na apreensão de diversos cartões bancários e outros documentos relacionados com atividade financeira e ainda diverso vestuário furtado», refere a mesma nota.

Ainda segundo a GNR, os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Tomar.

A ação contou com o reforço dos Núcleos de Investigação Criminal (NIC) de Braga, Cantanhede, Évora e de Oliveira de Azeméis e com o apoio da Policia de Segurança Pública (PSP) do Porto.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com