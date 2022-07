Génesis Rodríguez: este es el nivel de estudios del novio de la hija menor del Puma Rodríguez

Entornointeligente.com /

Génesis Rodríguez de 34 años es la hija menor del reconocido cantante venezolano José Luis ‘El Puma’ Rodríguez pero también es actriz y ha realizado un importante camino en el mundo artístico para llegar a triunfar en Hollywood. Actualmente brilla en el rol de Sloane en la tercera temporada de la serie de Netflix llamada ‘Umbrella Academy’.

Génesis Rodríguez es muy activa en las redes sociales donde acumula más de 800 mil seguidores de todos los rincones del mundo que no quieren perderse ningún detalle de su vida. Hace algunos días, ella se animó a mostrar a su enamorado en las stories de instagram, el actor Brian Geraghty.

Noticias Relacionadas Al parecer Brian Geraghty y Génesis Rodríguez están en una relación desde el año 2020, ellos se conocieron durante el rodaje de The Fugitive y son muy reservados en su intimidad. Sin ir más lejos cuando la hija del Puma mostró a su novio fue en medio de una broma.

Justamente en la storie que subió Génesis Rodríguez , se puede ver como Brian Geraghty quiere golpear la pantalla del televisor en medio de un ataque de celos porque ella en la ficción, besa a otro hombre. Lo cierto es que el yerno del Puma Rodríguez es oriundo de Nueva Jersey, en los Estados Unidos y tiene 47 años.

Brian Geraghty. Fuente: instagram @genirodriguez Lo cierto es que la diferencia de edad no es algo importante para Génesis Rodríguez quien disfruta al lado de Brian Geraghty . El actor se graduó de secundaria en la Toms River High School East en el año 1993 y luego estudió en Neighborhood Playhouse School of Theatre para luego comenzar su carrera actoral en New York y con el tiempo triunfar en Hollywood.

