Gómez Juárez con ‘malvadas’ intenciones para UFC 275

Entornointeligente.com /

Debutar en el UFC es el sueño de la mayoría de los peleadores , pero también puede ser un reto grande y la argentina Silvana Gómez Juárez sabe que la pelea con Liang Na este fin de semana en UFC 275 tiene que representarle un triunfo.

‘La Malvada’, originaria de Tucumán, no ha tenido mucho tiempo para descansar entre peleas, tras subir al octágono en octubre y en enero. A pesar de que no pudo ganar en ninguna de las presentaciones, asegura que ha sido una etapa de crecimiento.

UFC 275: Teixeira vs. Prochazka Dos peleas de campeonato ( Teixeira – Prochazka , Shevchenko – Santos ) y una esperada revancha ( Weili – Jedrzejczyk ) encabezan UFC 275 el sábado 11 de junio en ESPN+ PPV desde Singapur.

En EE.UU., compra UFC 275 aquí

UFC 275: Teixeira vs. Prochazka • Sábado Junio 11, Kallang, Singapur • Principal: 10 pm ET, ESPN+ PPV • Prelims: 8 pm ET, ESPN Deportes/ESPN+ • Prelim iniciales: 6 pm ET, ESPN+

Suscríbete a ESPN+ y ten acceso a todos los eventos de UFC en exclusiva , además de contenido original como The Ultimate Fighter , Dana White’s Contender Series y mucho más.

«Siento que ha sido una evolución en mí, una maduración de la pelea, de lo mental y de todo. Espero una guerra, estoy preparada en todos los aspectos y he trabajado mucho para ya no tener huecos. Quizás eran simples cosas que podrían haber cambiado la pelea completa, detalles técnicos y al mismo tiempo también estar en UFC que es algo muy grande. Te hace evolucionar sí o sí», declaró en entrevista con ESPN Deportes desde Singapur rumbo al PPV .

Al equipo de Goméz Juárez (10-4), integrado por el coach Raúl Arvizu de Entram Gym de Tijuana y su compañero Alejandro ‘Hulk’ Sánchez, se agregó en esta ocasión su coach de boxeo Javier ‘Drift’ Cortés, quien no había podido estar en sus dos peleas anteriores.

«Son detalles que dentro de una esquina, dentro de la pelea cambian muchas cosas, hicimos el esfuerzo de que pueda estar y acompañarme y adelante», explicó.

El grupo lleva trabajando todos los días a las 4:30 a.m. hora local desde el lunes para adaptarse, ya que subirán al octágono muy temprano en horario del Pago Por Evento en América y la presencia de su coach de boxeo puede ser muy importante; esperan en Liang Na (19-5) a «una peleadora aguerrida que se va a prestar a una buena pelea.

play 2:40 UFC 275 clave para Gómez Juárez y Edwards La argentina Silvana Gómez Juárez y la panameña Joselyne Edwards encaran retos importantes en UFC 275; Carlos Contreras Legaspi explica lo que está en juego para ambas en Singapur.

Desde que radica en México, Gómez Juárez ha podido atraer a más fans a sus redes sociales, además de los argentinos que siempre la han seguido en su largo recorrido por promociones internacionales.

«El apoyo siempre es muy grande, tanto de mi país, como de México, donde radico, en el celular no dejan de llegar notificaciones. Estoy contenta y agradecida con todos los fans que me apoyan y vengo a regalarles una noche muy buena, una pelea muy buena y voy por mi victoria», sentenció Gómez Juárez.

Selecciones Editoriales Ranking de las mejores peleas en el verano: ¿Dónde se clasifica el evento principal de UFC 275? 3d Carlos Contreras Legaspi | ESPN Digital Los dos lados de la campeona de peso mosca de UFC Valentina Shevchenko 2d Kelsey Puckett ¿Qué campeones de UFC corren el riesgo de perder su título este verano? 14d ESPN Digital 2 Relacionado En su pelea anterior , ante Vanessa Demopoulos en UFC 270 ya pudo mostrar su poder y sentir a la arena repleta ponerse de pie cuando la derribó con una mano derecha, ahora espera repetirlo en territorio asiático.

«Con el público es algo diferente, a nosotros nos encanta la ovación y el abucheo, es algo que te llena de energía, así te griten en contra, lo mismo te motiva. Ahora no me toca como la última vez, que era líder con tantos latinos, pero también me gusta eso de no ser favorita porque te tienes que ganar al público también», consideró la peleadora de 37 años.

La pelea entre Goméz Juárez y Liang Na , quien perdió en su debut en UFC 261, forma parte de las preliminares de UFC 275, la primera cartelera numerada en Singapur, que será estelarizada por las peleas de campeonato semicompleto entre Glover Teixeira y Jiri Prochazka y la del mosca femenil entre Valentina Shevchenko y Taila Santos .

Compra UFC 275: Teixeira vs. Prochazka por ESPN+ PPV

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com