Gémeos raros de girafas nasceram no Quénia

Gémeos raros nasceram de uma girafa Maasai no parque nacional de Nairóbi, disse o ministro queniano da vida selvagem esta terça-feira. «Esta é uma ocorrência extremamente rara», disse Najib Balala no Twitter num post acompanhado de uma foto da mãe cuidando das suas crias.

One of the Maasai giraffes in Nairobi National Park has given birth to a set of twins. This is an extremely rare occurrence. We welcome the new borns with love. #ZuruNairobiPark #MagicalKenya pic.twitter.com/QR8dAAOOGk

– Hon. Najib Balala (@tunajibu) July 19, 2022

A espécie mais alta do mundo foi listada como «vulnerável à extinção» na Lista Vermelha de vida selvagem ameaçada de 2016 da União Internacional para a Conservação da Natureza. Apenas cerca de 117.000 girafas permanecem na natureza, de acordo com a Giraffe Conservation Foundation. Afirma ainda que, que os números do gentil gigante de pescoço comprido na África caíram 30% nos últimos 30 anos, descrevendo-o como uma «extinção silenciosa».

Subscrever O Quénia é o lar de três subespécies de girafas, a Maasai, a reticulada e a Rothschild. O Parque Nacional de Nairóbi fica a apenas sete quilómetros (quatro milhas) do coração da capital queniana e é um ímã turístico para a vida selvagem, incluindo leões, leopardos, rinocerontes e búfalos que pastam em um cenário de arranha-céus distantes.

Aos 15 meses, as girafas têm um dos períodos de gestação mais longos para os mamíferos. Eles dão à luz em pé, o que significa que as suas crias caem pouco menos de dois metros (seis pés) no chão. Esta surpreendente introdução à vida os coloca em funcionamento em menos de uma hora.

Uma girafa recém-nascido é maior que o humano adulto médio. Apenas um punhado de nascimentos de gémeos foi documentado em todo o mundo, com a maioria das vezes não sobrevivendo. Na natureza, as girafas podem viver até 25 anos, enquanto em cativeiro podem sobreviver mais de 35 anos.

