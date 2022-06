Gmail, por fin, despliega su nueva interfaz para todos los usuarios, ¿qué ofrece?

Entornointeligente.com /

La interfaz de usuario que tiene Gmail es bastante buena, pero como todo siempre se puede mejorar buscando una sencillez mayor. Desde Google en el mes de febrero de este año se comunicó que se estaba trabajando en ofrecer una mejora en este apartado, pero por el momento estaba restringida a unos pocos usuarios a modo de prueba. Pues bien, esto ha cambiado de forma radical.

Según se ha podido conocer ya ha comenzado el despliegue de modo global. En principio este comenzó el día 28 en EEUU, pero desde ayer por la noche algunos usuarios que están fuera de estas fronteras están recibiendo el correspondiente aviso en el que se les indica que la novedad está disponible y que se activa como predeterminada (eso sí, si se desea, puede activar la anterior interfaz de usuario que se mantiene en Gmail ).

Como es habitual en este tipo de cambios en el cliente de correo, se añade un pequeño asistente en el que se muestran los nuevos añadidos y los cambios que se han realizado, para que quede claro lo que se consigue y el lugar en el que debes mirar para darse cuenta de las modificaciones. Es decir, que se mantiene la manera de trabajar de Google, algo lógico porque es bastante efectiva.

Google

Las grandes novedades de la nueva interfaz de Gmail Lo que se busca ante todo con esta mejora es que los usuarios naveguen por la interfaz de una forma mucho más cómoda y efectiva . Esto es así especialmente a la hora de buscar opciones adicionales como acceder al chat de Gmail o las videollamadas que se pueden hacer. Además, esto evita que se tenga que abrir muchas ventanas como ocurría antes, lo que siempre hace que se tenga todo mucho más ordenador en el equipo en el que se trabaja.

Así, las funciones que hemos comentado antes se desplazan a diferentes secciones en una ubicación mucho más sensata y que no molesta al usuario (especialmente debido a que todas ellas están agrupadas en una única columna ). Adicionalmente, se añaden más características del diseño Material You , para que la visualización de los correos de manera concreta y de la lista de los que se tiene en los buzones sea mucho más limpia y espaciosa. Y, esto, hace que sea más cómodo el uso del cliente web.

Google

Un detalle muy importante de la llegada Esta será efectiva de forma gradual para todos los usuarios que tiene una cuenta de Gmail, pero si tienes acceso a Workspace de Google, es seguro que si no has recibido la nueva interfaz en gestión de días la tendrás disponible. Y, recuerda, esta se activa por defecto… por lo que tendrá que utilizarla sí o sí a no ser que entres a la configuración del cliente y selecciones de forma específica que deseas volver a la estructura anterior.

