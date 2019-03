GM confirma investimento de R$ 10 bi para fábricas de São Caetano e São José

Entornointeligente.com / Dois meses depois de ameaçar deixar de produzir no Brasil, caso não voltasse a ter lucro na operação, a direção da General Motors (GM) no País utilizou o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, para confirmar o plano de investir R$ 10 bilhões de 2020 a 2024 nas duas fábricas instaladas no Estado, uma em São Caetano do Sul e outra em São José dos Campos.

O anúncio contou com a presença do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), do secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, e do presidente da GM América do Sul, Carlos Zarlenga, entre outros representantes do governo e da empresa. Atrás da mesa onde o anúncio foi feito, um enorme cartaz alternava a logo do governo do Estado e da GM.

Novos produtos

Segundo Zarlenga, os investimentos serão destinados a novos produtos. O executivo não detalhou quanto será investido em cada fábrica.

O anúncio foi feito depois de quase dois meses de negociações com o governo do Estado para a obtenção de incentivos fiscais que garantissem o investimento.

Como solução, o governo apresentou no último dia 8 um programa de incentivo ao setor, que dá descontos de até 25% no ICMS para empresas que apresentarem planos de investir pelo menos R$ 1 bilhão no Estado e gerar no mínimo 400 empregos.

Para chegar ao desconto máximo, de 25%, a empresa tem de apresentar investimento de pelo menos R$ 10 bilhões, exatamente o mesmo valor anunciado pela GM.

O presidente da GM América do Sul afirmou que ficou impressionado com a rapidez do governo em apresentar uma solução. “Hoje eu pensei que seria um dia que não ia chegar, mas chegou”, afirmou Zarlenga.

LINK ORIGINAL: Jornal do Brasil

Entornointeligente.com