Gloria Trevi promete «una catarsis» y «una fiesta» en su gira por EE.UU.

En los conciertos va a cantar desde sus éxitos más conocidos hasta su evolución actual con su último álbum «Isla Divina»

La cantante mexicana Gloria Trevi prometió este jueves «hacer una catarsis y luego una fiesta» en sus conciertos de su gira por Estados Unidos «Isla Divina World Tour», que arranca en dos días en Puerto Rico. «Es una gira que viene después de una pandemia, de una situación en donde yo lo que sentí es que quería darle alegría a la gente. Todo ese encierro, toda esa depresión, todo ese miedo al que nos enfrentamos transformarlo en energía positiva, en libertad», dijo Trevi en un encuentro con los medios en San Juan. A causa de la pandemia, este proyecto empezó con «una especie de apocalipsis», según la intérprete de clásicos como «Con los ojos cerrados», quien decidió hacer en la gira «una catarsis y luego una fiesta». «Espero que se quede así en fiesta nuestra vida para siempre después del concierto», dijo sobre su presentación este sábado en el Coliseo de Puerto Rico, la principal sala de espectáculos de la isla. Esta gira, que abarca más de 40 ciudades de EE.UU., entre ellas Chicago, Nueva York y Miami, llega después de que en los últimos meses realizara 3 giras simultáneas: «Isla Divina», «Trevi Hits» y «Valientes», junto a la española Mónica Naranjo. UNA PRODUCCIÓN MUY CUIDADA «Isla Divina para mí es la más cuidada en el sentido de lo que es la producción, la música», dijo la cantante, ganadora de 5 Premios Lo Nuestro y de un Billboard Latino en 2009 por su tema «Cinco minutos». En los conciertos va a cantar desde sus éxitos más conocidos hasta su evolución actual con su último álbum «Isla Divina», lanzado a finales del pasado abril tras tres años de silencio musical. Sus seguidores pueden esperar desde el tema con Karol G «Hijo E Puta» a «La recaída» o la balada «Cómo pedirte perdón», hasta clásicos como «Con los ojos cerrados». «Todo envuelto en una historia que es la historia que vivimos, el apocalipsis de la pandemia y luego querer hacer un mundo nuevo, un mundo mágico y perfecto», explicó. En su opinión, «ese mundo existe en nuestros corazones y si lo puedes soñar lo puedes hacer realidad», y de eso trata «Isla Divina», «de encontrar el paraíso que llevamos dentro». Preguntada por Efe sobre las razones de iniciar la gira en San Juan, Trevi aseguró que «tiene mucho sentido iniciar ‘Isla Divina’ en la Isla del Encanto (nombre con el que se conoce a Puerto Rico)». «Para mí es un buen lugar para echarme mi persignada (hacer la señal de la cruz) y luego continuar por todo Estados Unidos, que son 44 ciudades», agregó. VIENE CON «LA CRESTA SÚPER PICADA» Antes de su llegada a Puerto Rico, Trevi logró un lleno total en su concierto del pasado fin de semana junto a Mónica Naranjo en el festival Starlite Catalana Occidente celebrado en la ciudad de Marbella (España). Una forma de calentar motores de cara a esta gira. Según subrayó con un grito y una fuerte carcajada: «Lo que sucedió en España se va a quedar corto». «Vengo con la cresta súper picada, como cuando le pican la cresta a los gallos para que salgan a pelear. Vengo muy emocionada, quiero que la gente de Puerto Rico de verdad se quede extrañándome mucho para la siguiente», comentó. En cuanto a su colaboración con Mónica Naranjo, explicó a Efe que hicieron juntas el tema «Grande», que forma parte del álbum «Isla Divina», pero que debido a la pandemia no se pudo estrenar en discotecas y fiestas. «Había ese compromiso de cantar juntas este tema en vivo», afirmó la mexicana, que reconoció que fue «difícil» seleccionar solo los grandes éxitos de cada una de ellas pero que al mismo tiempo fue «algo único». También habló de futuras colaboraciones con artistas boricuas, aunque no dio nombres por ser todavía proyectos. Adelantó no obstante entre risas que algunos son «muy románticos» y otros «muy bandidos».

