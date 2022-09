Gloria Naveillán renunció al Partido Republicano: apunta que «funciona como una secta» y califica de «Rasputín» a Cristián Valenzuela, cercano J.A. Kast

Entornointeligente.com /

La diputada Gloria Naveillán presentó el miércoles su renuncia al Partido Republicano. La legisladora apuntó que la colectividad «funciona más como una secta» y calificó como «Rasputín» a Cristián Valenzuela , figura clave en la campaña del otrora candidato presidencial José Antonio Kast .

«Yo ya renuncié a republicanos. Hoy día en la mañana me liberé porque la verdad es que este partido desgraciadamente funciona más como una secta y yo no estoy en política para pertenecer a una secta», dijo en conversación con La Tercera.

La bancada de diputados del Partido Republicano marginó a Naveillán luego de que votara a favor del quinto retiro de ahorros previsionales. «Me tienen fuera de la bancada en la práctica», señaló.

«Los castigos que me estaban aplicando todo este tiempo, que son castigos infantiles, por ejemplo, no puedo ir a almorzar con ellos, no puedo participar en los puntos de prensa con ellos, me quitan la posibilidad de tener tiempos para hablar cuando lo determina la bancada, no permitirme usar los recursos de comité que fue lo último: no podía usar fotógrafos, nada, es como cuando los niños juegan a la pelota y uno se pica», sostuvo.

«La verdad, son castigos infantiles que me daban un poco lo mismo, pero desgraciadamente ya venía en mi mente y corazón gestándose la decisión», añadió.

«Rasputín» «Yo entré al Partido Republicano pensando que era distinto, que no iba a ser más de lo mismo, que no iba a actuar de la misma manera que los partidos tradicionales y que de alguna forma buscaba interpretar a la gente, que era lo más le importaba. Por eso yo entré», relató Naveillán.

«Pero la verdad, después que ganó José Antonio Kast en la primera vuelta, ya desde el día siguiente me di cuenta que no era así», complementó.

«Al final del día, a todos los que habíamos salidos electos diputados nos dejaron de lado para la segunda vuelta y se incorporó toda la gente de Chile Vamos, ellos manejaron toda la segunda vuelta, junto con Cristián Valenzuela que es como Rasputín, el líder en las sombras, que está en la oreja de José Antonio Kast permanentemente y esto continuó», señaló la parlamentaria.

«Comprenderás que la bancada de diputados debe tener la posibilidad de tomar decisiones autónomas desde el partido, porque somos los que estamos acá (…). Pero cuando tú ves que, incluso la bancada de diputados, sigue las órdenes que vienen desde el partido», prosiguió.

Asimismo, afirmó que «el presidente del partido en el papel todo este tiempo era el Rojo Edwards, pero en la práctica quien maneja el partido y todas las organizaciones que dependen del partido es José Antonio Kast y Cristián Valenzuela. Valenzuela es la persona que manda las pautas, pero no solo las pautas, sino que además les dice a los diputados cómo deben votar, los proyectos y todo».

«No me cabe duda que todos estos castigos absurdos y de cabros chicos que me pusieron todo este tiempo, desde que se me ocurrió votar distinto a ellos en el quinto retiro, también vienen ahí mismo. No me cabe la más mínima duda», dijo Naveillán.

La diputada también aseguró que será parte de la bancada del Partido de la Gente (PDG).

