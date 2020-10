Gloria Montenegro anunció participación en comicios internos del Partido Morado

” Creo que tenemos que poner el piso parejo para hombres y mujeres en todos los niveles del Estado, a nivel de gobiernos regionales, locales, nacionales , y también un llamado a las empresas privadas. No puede haber directorios de importantes corporaciones con solo hombres. Hay capacidad en la mujer”, sostuvo

La extitular del Ministerio de la Mujer, Gloria Montenegro , confirmó que participará en los comicios internos del Partido Morado, al que se incorporó el último 5 de octubre con aspiraciones a las elecciones generales de 2021 .

“He sido congresista, yo respeto la ley, no me voy a presentar al Congreso. Estoy como militante, me presentaré a las elecciones internas y respetaré todo aquello que está institucionalmente establecido en el Partido Morado“, subrayó en entrevista con TV Perú.

PUEDES VER Desafuero de Humberto Acuña no se decidiría por falta de quórum en el JNE En cuanto a la participación de otras colegas del grupo que también buscan el respaldo en las internas, Montenegro señaló que el enfoque es transformar la política. ” Felicito a Susel Paredes y Flor Pablo por haberse animado. Gente buena tiene que estar en la política sino cómo la cambiamos “, manifestó.

“He sido muy bien aceptada en el Partido Morado” Asimismo, comentó que se afilió al partido que lidera Julio Guzmán porque comparten los mismos lineamientos respecto a lucha contra violencia de género.

” Cuando presenté la política nacional de igualdad de género, el Partido Morado se sumó con convicción al respeto de los derechos de la mujer y lucha contra todo tipo de violencia y discriminación”, refirió.

PUEDES VER Ricardo Burga: El ministro de Transportes debería pedir renuncia a María Jara Al ser consultada acerca de si sería un fichaje para las próximas elecciones de abril de 2021, la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables expresó que no es el caso, ya que cuenta con una extensa carrera política.

“Vengo en la vida política de ser regidora, teniente alcalde, alcaldesa, congresista, ministra y ser muy correcta en términos de integridad. En ese contexto, entre ellos (Partido Morado) y su liderazgo he sido muy bien aceptada “, indicó.

Proyecto de ley para la paridad en el Poder Ejecutivo Montenegro Figueroa argumentó, respecto al proyecto de ley que busca la paridad en el Poder Ejecutivo, que es indispensable para que exista igualdad de oportunidades.

PUEDES VER Congreso: comisión que elegirá a nuevo TC incorporó aportes de Contraloría a reglamento Incluso, dijo que esta norma sería viable, ya que en el mandato de Martín Vizcarra se vino aplicando con una fuerte presencia de mujeres en el Gabinete Ministerial.

“Somos un claro ejemplo, dentro del Gobierno de Martín Vizcarra, el avance que ha tenido la paridad en el Gabinete. Somos 10 mujeres que estamos unidas desde la época que hemos sido ministras para seguir trabajando en la política pública de los tres niveles de Gobierno“, puntualizó.

