Gloria Estefan revela por qué rechazó actuar con Jennifer López y Shakira

Gloria Estefan ha revelado por qué rechazó una actuación en la Super Bowl con Jennifer López y Shakira.

La cantante de Conga apareció en el último episodio de Watch What Happens Live con Andy Cohen y explicó por qué rechazó la oportunidad de compartir el escenario con sus compañeras estrellas latinas del pop para el Halftime Show de la Super Bowl en Miami en febrero de 2020.

«Mira, esto es lo esencial. Tienes muy poco tiempo, como 12 minutos o algo así, para hacer las cosas dentro y fuera del set», explicó Gloria. «Entonces, ¿podrías hacerlo con una sola persona? Sí, pero creo que querían hacer una extravagancia de Miami y latina, y trataron de llenarla lo más posible. Lo mataron, fue un espectáculo increíble».

Cuando Andy le preguntó si lo había rechazado, ella respondió: «Vale, ¡e imagina lo que habría dicho JLo si yo fuera la tercera (intérprete)! Literalmente habría salido, (cantado), ‘Come on shake your body’ (y) fuera».

Cuando se le presionó para que confirmara si había dicho que no, Gloria añadió: «Sí, mira, era su momento… He hecho un par de Super Bowls (y) no quería ponerme a dieta en diciembre».

En su nuevo documental de Netflix Halftime, Jennifer se desahogó de sus frustraciones por compartir su tiempo en el escenario con Shakira.

«Es la peor idea del mundo que dos personas hagan la Super Bowl«, dijo. «Esto es algo por lo que he estado trabajando y esperando durante años».

Halftime ya está en streaming en Netflix.

ENLACE ORIGINAL: https://www.music-news.com/news/UK/149632/Gloria-Estefan-reveals-why-she-rejected-Super-Bowl-gig-with-Jennifer-Lopez-and-Shakira

