Gloria Estafan celebró sus 65 años con lanzamiento de una Barbie

La muñeca representa a la Gloria Estafan que grabó en 1989 uno de su éxitos más recordados, Get On Your Feet, con su melena rizada suelta

La cantante cubano-estadounidense Gloria Estafan cumplió 65 años este 1 de septiembre y decidió celebrar ese momento con el lanzamiento de una muñeca Barbie.

Para la intérprete latina, el juguete es algo más que un presente de conmemoración y en un video en Instagram la presentó a sus seguidores.

«Para mi cumpleaños. Mi propio mini-me», dijo.

Estefan nació en Cuba, pero debido a problemas económicos en la isla decidió emigrar hacia Estados Unidos.

A través de la misma plataforma digital recibió halagos y su familia le escribió para resaltar otro año de vida junto a ella.

«Quiero recordarte que eres especial, no solo para mí sino para todos aquellos que tienen el privilegio de conocerte por la increíble persona que eres», escribió su esposo, Emilio Estefan.

La muñeca representa a la Gloria Estefan que grabó en 1989 uno de su éxitos más recordados, Get On Your Feet, con su melena rizada suelta, aros criollos en la orejas, pantalones vaqueros, botas de estampado felino por encima de la rodilla y chaquetilla con aplicaciones doradas.

