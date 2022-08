Global Citizen NY revela la lista de las estrellas invitadas

Entornointeligente.com /

NUEVA YORK.- Global Citizen de Nueva York, un evento solidario organizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para poner fin a la pobreza extrema y luchar contra el cambio climático, develó la lista de los artistas que formarán parte este año del concierto.

La lista incluye a artistas de renombre como Rosalia, Mariah Carey, Usher y grupos como Metallica, Jonas Brothers y Maneskin.

Será la décima edición de este evento, que suele reunir a unas 60.000 personas en Central Park , y se celebrará el día 24 de septiembre.

La actriz Priyanka Chopra , embajadora del Global Citizen, será la anfitriona del concierto en Nueva York, que tendrá transmisiones y emisiones en directo en todo el mundo a través de ABC, ABC News Live, FX, Hulu, iHeartRadio, TimesLIVE, Twitter, YouTube, entre otros, según un comunicado de sus organizadores.

El año pasado el festival contó, entre otros artistas, con la actriz y cantante neoyorquina Jennifer López.

