Entornointeligente.com /

MADRID — Un vigile del fuoco e un allevatore. Sono almeno due le vittime di uno dei devastanti incendi attivi in Spagna, che nell’ultima settimana ha attraversato un’intensa ondata di calore ora in espansione anche in altre parti d’Europa. Ma le morti associate alle altissime temperature sono molte di più: almeno 510, secondo l’ultimo calcolo dell’Istituto di Salute Carlos III, citato dall’agenzia Efe. Tra l’oro ci sono anche un netturbino e un operaio.

Le aree del Paese iberico intaccate dalle fiamme negli ultimi giorni sono diverse, dalla Galizia (nord-ovest) all’Andalusia (sud), dalla Catalogna (est) alla Castiglia-León (nord-ovest). In quest’ultima regione, spicca in particolare il caso della provincia di Zamora, già colpita da un rogo distruttivo a giugno e ora da un secondo, proprio quello che ha provocato già due morti. Vittime a cui vanno aggiunti almeno 11 feriti, secondo le ultime infomazioni. Le fiamme hanno inoltre portato all’interruzione del traffico ferroviario sulla linea Madrid-Galizia.

Anche l’Estremadura è stata duramente castigata dai roghi nei giorni scorsi. Proprio da quest’ultima regione è partito oggi un avvertimento del premier Pedro Sánchez, in visita a una delle comarche colpite dai roghi. «Il cambiamento climatico uccide», ha detto, «uccide persone e anche i nostri ecosistemi, la biodiversità e i beni più preziosi».

Quest’anno, ha aggiunto, sono già stati bruciati oltre 70.000 ettari di terreno, «quasi il doppio» rispetto alla media del decennio precedente. E sono alcune migliaia le persone costrette a trascorrere qualche notte fuori casa per precauzione vista la vicinanza delle fiamme.

Intanto, il Paese attende con ansia una leggera discesa delle temperature annunciata per le prossime ore, momento che dovrebbe sancire la fine dell’ondata di caldo delle ultime settimane. Tuttavia, secondo l’Agenzia statale di meteorologia (Aemet), le temperature rimarranno alte anche nei prossimi giorni.

Redazione Madrid

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com