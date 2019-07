Gledys Ibarra y Edgar Ramírez tuvieron un emotivo encuentro en Londres

Entornointeligente.com /

Una de las actrices venezolanas más reconocida, Gledys Ibarra, publicó una foto en su cuenta de Instagram acompañada del galán venezolano y ganador del Emmy, Edgar Ramírez, donde dedicó un emotivo mensaje tras su encuentro en la ciudad de Londres, Inglaterra.

“Ponerse al día después de tantos años y con tanta agua que ha corrido debajo de nuestros puentes, nunca tuvo tanta magia. Abrazos y más abrazos. Luego, afecto, risas, llanto, cuentos, recuerdos lindos, no lindos, recuerdos de algunas estafas emocionales, dolores, su carrera, la mía, nuestro país, una noticia que irrumpió en la mesa: la muerte del maestro Cruz Diez (inmenso artista para nuestro país y “el abuelo” para él) un dolor más, más país, reflexiones, planes para el próximo encuentro, intercambio de notas de voz con amigos entrañables, alegría de vernos, confesiones de miedos, de fracasos, celebración de los éxitos, poesía, 1 pintura, nuevos amigos, pensamientos de futuro. Danza de afecto y palabras en 10 hermosas horas y varias gloriosas locaciones. A la noche le costaba caer, pero cayó. Besos Edgar! @edgarramirez25 Gracias a ti y a Londres!”, escribió.

