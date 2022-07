Gladys Tejeda: «regalo esta medalla a mi mamá que hace dos días cumplió 80 años».

Entornointeligente.com /

Gladys Tejeda, que revalidó los oros bolivarianos conseguidos en Trujillo 2013 y en Santa Marta 2017, se adjudicó la prueba con un tiempo de 1 hora, 15 minutos 13 segundos. La plata fue para la también peruana Luz Mery Rojas con un guarismo de 1h.15:22, y la ecuatoriana Rosa Chacha Chacha obtuvo el bronce con 1h.16:42. En la exigente prueba, las dos competidoras peruanas fijaron su estrategia desde el principio para tomar muy pronto la punta y dominar sin problemas la competencia, disputada en un circuito de 6,815 kilómetros que recorrió puntos emblemáticos de Valledupar con una temperatura superior a los 24 grados centígrados. Tejeda y Rojas, que mantuvieron un paso tranquilo tras desprenderse de sus rivales y se dosificaron en un circuito con varios repechos, llegaron en solitario a la meta para definir en el cierre a la campeona, que no pudo romper el récord bolivariano de 1:12:52, impuesto por ella misma hace nueve años en los Juegos Bolivarianos de Trujillo. «Teníamos como objetivo cosechar las medalla de oro y plata. Hicimos una linda carrera. Trabajamos muy duro desde un inicio y sostuvimos el ritmo, y estratégicamente se pudo definir el primer puesto. Nos tocó lidiar con el clima, pero estamos acostumbradas», dijo a periodistas Tejeda, quien apuntó sobre su nuevo título: «Le regalo esta medalla a mi mamá que hace dos días cumplió 80 años». Al parque La Provincia, donde concluyó la competencia, llegaron después las corredoras Katherine Tisalema de Ecuador, Angie Orjuela de Colombia y Magaly García de Venezuela. Por su parte, la colombiana Kellys Arias y la boliviana Jhoselyn Camargo no finalizaron la prueba. Antes del triunfo de Tejeda, que se preparó en campamentos en Estados Unidos y Kenia, el oro en la competencia en varones lo conquistó el ecuatoriano Rafael Loza con un tiempo de 1 hora 6 minutos 34 segundos tras acomodarse mejor al circuito con falsos llanos, que tuvo pasos por sitios representativos como las glorietas de Los Juglares, La Pilonera y Mi Pedazo de Acordeón. El segundo en cruzar la meta fue el peruano Ferdinan Cereceda, quien se colgó la plata con registro de 1h.06:49, mientras que el ecuatoriano Christian Vasconez completó el podio al culminar la carrera en 1h.07:05. Más en Andina: #AndinaEnglish Peru’s Tejeda wins gold medal at Valledupar 2022 Bolivarian Games https://t.co/WkXoGdDcL3 pic.twitter.com/dZn9BYjTzt

Publicado: 5/7/2022

