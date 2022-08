Giraldo: Equilibrio por inyección de dólares será momentáneo 

Entornointeligente.com /

Lorena Rojas | LA PRENSA DE LARA.- Tras la inyección de 200 millones de dólares que realizó el Gobierno Nacional al Banco Central de Venezuela (BCV) para intentar «equilibrar» el precio del dólar, la economista y directora del Programa de Economía de la UCLA, María Eugenia Giraldo, aseguró que será una «solución temporal» , pues no se está atacando el problema real, que es la falta de producción para satisfacer la demanda.

«Inmediatamente cuando incrementa la oferta en la banca es un paliativo lo que hace que el precio se frene, una vez que la gente pueda liquidar por los bancos a tasa oficial no se va a ir al paralelo , entonces el paralelo va a ver reducidas sus ventas, pero esto es una medida de corto plazo porque lo único que mejora en una subida de precio de cualquier servicio es la productividad», asegura.

La experta en materia económica explica que el pago del bono vacacional para el sector educativo hizo que hubiese una liquidez muy grande y a su vez con el incremento del salario mínimo en marzo el cual pasó de 2 a 30 dólares para aquel momento, generó muchos pasivos laborales.

«Vemos que no querían pagar, pero no era por un capricho, sino porque sabían la incidencia que esto iba a causar, porque la diferencia del pago era muy alta en términos nominales, pero en términos reales, que era de lo que podía comprar no era tan significativa», dice.

Asimismo asegura que la expectativa ha jugado un papel fundamental en la economía, debido a que las personas habrían parado sus compras porque estarían esperando que los precios bajen.

Señaló que para que haya mayor producción en el país tiene que haber una seguridad jurídica para que los empresarios puedan invertir sin el temor de perder.

