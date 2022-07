Gira de «Ni Tan Pana ni Tan Parce» inciará este jueves #14Julio

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El comediante colombiano Iván Marín, llega por primera vez a Venezuela, de la mano del gran Emilio Lovera, para presentar su gira «Ni Tan Pana, Ni Tan Parce».

En un contacto vía Zoom, al programa A Tiempo, de Unión Radio, Marín, mencionó que la gira inicia este jueves 14 de julio hasta el domingo 17 de julio, y tienen previsto visitar las ciudades de Barquisímeto, Valencia, Maracaibo para finalizar en Caracas.

Esta es la primera etapa de esta gira humorística, sin embargo, el comediante espera regresar a Venezuela y llevar este show a más localidades del país.

