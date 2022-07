Entornointeligente.com /

Eleições Carta pró-democracia Mega-Sena Nudismo no Brasil Giovanna Ewbank denuncia racismo Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso falam sobre caso de racismo: 'O grito da minha mulher foi de dor, mas também de indignação' Em entrevista a Maju Coutinho, casal de atores conta como foram os ataques que seus filhos sofreram em Portugal. Por Fantástico

31/07/2022 17h43 Atualizado 31/07/2022

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso falam sobre caso de racismo: «O grito da minha mulher foi de dor, mas também de indignação»

Os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso falaram ao Fantástico sobre os ataques racistas que seus filhos sofreram no sábado (30), de uma mulher, em uma praia badalada em Portugal.

«O grito da minha mulher foi de dor, mas também de indignação», disse Bruno, em entrevista a Maju Coutinho.

Mulher levada pelos policiais por racismo contra filhos de Giovanna Ewbank já foi liberada, diz jornal português Artistas apoiam Giovanna Ewbank após atriz defender filhos de racismo em Portugal

O programa vai mostrar ainda imagens exclusivas da prisão de integrantes da chamada «Gangue do Brás». Os bandidos têm espalhado o terror com assaltos violentos a trabalhadores na Zona Leste de São Paulo .

E mais: você vai saber como o novo hit da cantora Luísa Sonza fez milhares de pessoas dançarem como «cachorrinhas» da noite para o dia.

