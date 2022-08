Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso apresentam queixa por racismo contra mulher. Casal dá primeira entrevista

Entornointeligente.com /

Os actores brasileiros Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso​ apresentaram queixa formal por discriminação racial contra a mulher de 57 anos que alegadamente dirigiu insultos racistas aos dois filhos menores do casal, num restaurante na Costa da Caparica, no último sábado, confirmou o PÚBLICO junto da Divisão de Comunicação e Relações Públicas da GNR. O caso foi remetido para o Tribunal Judicial de Almada, avança a mesma fonte.

Em entrevista à TV Globo, o casal falou pela primeira vez sobre o sucedido. Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso contaram ter ouvido comentários como «voltem para África», «voltem para o Brasil» e «Portugal não é lugar para vocês». «O grito da minha mulher foi de dor, mas também de indignação», disse Bruno Gagliasso, em entrevista ao programa Fantástico .

O actor apela agora a que todas as pessoas se insurjam contra casos de racismo que venham a testemunhar: «Não fique calado, não finja que não escutou. Fale, denuncie, isso é crime e as pessoas precisam de ser responsabilizadas». Para Giovanna Ewbank, contudo, não há dúvidas de que a validação da sua atitude vai ser «diferente do que acontece com muitas outras mães que são leoas sempre em defesa dos seus filhos pretos, mas têm suas falas invalidadas». «Eu sei que como mulher branca o que disse vai ser validado», destaca. O marido questionou, durante a entrevista, se a resposta das autoridades teria sido a mesma no caso de serem pais negros.

As reacções ao caso têm-se multiplicado por parte de celebridades brasileiras, mas também em Portugal. O Presidente da República condenou «qualquer comportamento racista ou xenófobo» . Num comunicado publicado na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa salienta ainda que «não há ‘portugueses puros'», pois, justifica, «somos todos descendentes de culturas, civilizações e origens muito diversas». Alerta, contudo, contra generalizações, assinalando que «o comportamento da sociedade portuguesa é, em regra, respeitador dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana».

A partir do Brasil, Lula da Silva, antigo Presidente e actual candidato presidencial, mostrou-se solidário com o casal de actores . Celebridades como a apresentadora Xuxa, o cantor Felipe Araújo e o youtuber Felipe Neto também se insurgiram contra o sucedido, mostrando o seu apoio ao casal.

Insultos racistas No último sábado, no Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, os filhos menores de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram alegadamente alvo de insultos racistas por uma mulher, que, confirmou o PÚBLICO junto da Divisão de Comunicação e Relações Públicas da GNR, se encontrava alcoolizada. Testemunhas atestam os insultos denunciados pelo casal. Segundo avança o portal de notícias Metrópoles, a mulher terá dito para «tirar aqueles pretos imundos do local». Em resposta, Giovanna Ewbank terá cuspido no rosto da suspeita.

Depois de ter dirigido também ofensas aos agentes da GNR que tomaram conta da ocorrência, a mulher acabou detida, tendo sido, entretanto, libertada. A assessoria do casal afirma ainda que uma família de turistas angolanos também foi insultada pela mulher no sábado. Este não será o primeiro caso de racismo a envolver a suspeita: como conta uma cidadã brasileira residente em Portugal, Eduarda Rabello, ao Metrópoles, a mulher ter-lhe-á dirigido insultos xenófobos a 9 de Março. «Brasileiros vão para o Brasil», ouve-se a mulher dizer num vídeo partilhado com o portal de notícias brasileiro.

