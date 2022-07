Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Carta pró-democracia Mega-Sena FATO ou FAKE UcconX Giovanna Ewbank diz que filhos foram vítimas de racismo em Portugal Atriz diz que uma mulher branca, que passava na frente a restaurante, xingou Títi e Bless, filhos dela com Bruno Gagliasso, e uma família de turistas angolanos que estavam no local. Por g1

30/07/2022 20h43 Atualizado 30/07/2022

Giovanna Ewbank denuncia racismo em Portugal

Giovanna Ewbank disse que seus filhos foram vítimas de racismo em um restaurante na Costa da Caparica, em Portugal, neste sábado (30). Segundo a atriz, uma mulher xingou Bless e Titi, seus filhos com Bruno Gagliasso, e um casal de turistas angolanos que estava no lugar.

«Confirmamos, conforme videos que já circulam no Brasil, que Giovanna reagiu e enfrentou a mulher, enquanto Bruno Gagliasso, seu marido, chamou a polícia», diz a assessoria de imprensa da atriz ao g1 .

A assessoria afirma que Bruno Gagliasso chamou a polícia e que a mulher foi levada escoltada e detida. Os atores, que estão passando férias no país, dizem que vão prestar queixa contra a mulher em uma delegacia portuguesa.

O assessor da atriz também enviou ao g1 um vídeo feito pela própria Giovanna Ewbank, que mostra uma mulher sendo levada escoltada na frente do restaurante ( veja acima ).

Veja o comunicado completo abaixo:

«Comunicamos que os filhos do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram vítimas de racismo no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em Portugal, neste sábado, dia 30 de julho, onde a família passa férias.

Uma mulher branca, que passava na frente do restaurante, xingou, deliberadamente, não só Títi e Bless, mas também a uma família de turistas Angolanos que estavam no local – cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outras absurdos proferidos às crianças, tais quais «pretos imundos».

Confirmamos, conforme videos que já circulam no Brasil, que Giovanna reagiu e enfrentou a mulher, enquanto Bruno Gagliasso, seu marido, chamou a polícia. A mulher foi levada escoltada e presa.

Informamos ainda que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank prestarão queixa contra a racista formalmente na delegacia portuguesa.

A Trigo Casa de Comunicação lamenta as agressões sofridas por Títi, Bless e os turistas angolanos e apoia integralmente as ações tomadas por Giovanna e Bruno. Racismo é crime.»

1 de 1 Da esquerda: Giovanna Ewbank, os filhos Zyan e Bless, Bruno Gagliasso e o filho Titi — Foto: Reprodução / Instagram Giovanna Ewbank Da esquerda: Giovanna Ewbank, os filhos Zyan e Bless, Bruno Gagliasso e o filho Titi — Foto: Reprodução / Instagram Giovanna Ewbank

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com