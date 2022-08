Giovanna Ewbank admite que agrediu mulher que fez ofensas racistas para seus filhos Titi e Bless

Entornointeligente.com /

01/08/2022

Giovanna Ewbank admite que agrediu mulher que fez ofensas racistas para seus filhos

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso conversaram com Maju Coutinho e deram detalhes sobre as ofensas racistas que os filhos Titi e Bless sofreram em um restaurante em uma praia, em Portugal . Os atores contaram que uma mulher branca portuguesa também proferiu palavras racistas para um grupo de angolanos.

O lamentável episódio ganhou repercussão nas redes sociais e Maju Coutinho questionou se a reação da atriz teve ou não algum confronto físico.

Maju: Você bateu na moça, deu um tapa na mulher racista. Isso ocorreu?

«Ocorreu», diz Giovanna.

Bruno: 'O grito da minha mulher foi de dor, mas também de indignação' Mulher levada pelos policiais por racismo contra filhos de Giovanna Ewbank já foi liberada, diz jornal português Artistas apoiam Giovanna Ewbank após atriz defender filhos de racismo em Portugal

Bruno Gagliasso defendeu sua mulher e mãe de seus filhos.

«Na verdade ela não agrediu, a minha mulher reagiu. Não confunda, não confunda a reação do oprimido com a ação do opressor», diz o ator.

Maju perguntou quais os preparos do casal para outros episódios racistas.

«A gente sabe que vai acontecer muitas outras vezes e acho que agora não tem como proteger tanto os nossos filhos do que eles vão ver, ouvir. Eles estão crescendo, não é? Então é continuar fortalecendo os nossos filhos, mostrando o quanto eles são maravilhosos, o quanto eles são fortes e quanto eles têm direito de combater o racismo e quanto eles precisam estar atentos porque eles precisam estar atentos o tempo todo… «, afirma Giovanna.

«Eles estão cercados de pessoas que estão preparadas e querem combater o racismo. E eu tenho certeza que o caminho deles vai ser esse, não tenho outro», aponta Bruno.

Veja a entrevista completa no vídeo abaixo:

Giovanna Ewbank sobre ataque racista sofrido pelos filhos: ‘Teria essa atenção toda se fôssemos pais pretos de crianças pretas?’

