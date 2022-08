Giovana Ewbank sobre racismo: 'Muito cruel pensar que Titi e Bless, que têm 9 e 7 anos, já têm que ser fortes'

Entornointeligente.com /

01/08/2022 07h00 Atualizado 01/08/2022

Giovana Ewbank sobre racismo: ‘Muito cruel pensar que Títi e Bless já têm que ser fortes’

Em uma entrevista exclusiva ao Fantástico , os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso falaram sobre o episódio em que dois filhos do casal, Titi e Bless, foram vítimas de racismo, neste sábado (30), em uma praia de Portugal .

A família estava em um restaurante quando uma cliente, branca, atacou as crianças de 7 e 9 anos de forma covarde, com xingamentos racistas. Uma família de turistas angolanos, que estava perto, também sofreu ofensas. Em imagens que viralizaram nas redes, Giovanna confronta a mulher firmemente.

«Foi a primeira vez que a minha filha me viu combatendo o racismo de frente, porque a gente fala muito sobre isso com eles, mas ela nunca tinha me visto combatendo de frente como foi feito. Ela ficou muito assustada. O Bless não percebeu muita coisa, porque ele estava brincando. Mas a Titi entendeu tudo», conta.

Muito emocionada, Ewbank chorou ao falar sobre o racismo sofrido pelos filhos. Ela também ressaltou o fato de ter conseguido defender os filhos sem sofrer represálias por ser branca.

«É muito cruel pensar que Titi e Bless, que têm 9 e 7 anos, já tem que ser fortes. Que eles já precisam ser preparados para combater o racismo, sendo que com 9 e 7 anos são duas crianças que teriam que estar vivendo sem pensar em absolutamente nada», lamenta.

Giovanna Ewbank sobre ataque racista sofrido pelos filhos: ‘Teria essa atenção toda se fôssemos pais pretos de crianças pretas?’

