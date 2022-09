Giorgia on my mind

Entornointeligente.com /

Com resultados nas sondagens sem precedentes, à volta de 25% de apoio, o partido de extrema-direita Irmãos de Itália é agora o mais aclamado pelos italianos. Giorgia Meloni, líder absoluta e ideóloga do partido, é a rainha do jogo e hipnotizou multidões com discursos poderosos e persuasivos nos comícios que antecederam as eleições de hoje. Nacionalismo, valores de família tradicionais, ideologia anti-imigração e antieuropeia misturados com uma pitada de fascismo bafiento é a fórmula política à qual, nestes tempos difíceis para o país e para a Europa, os italianos se agarram desesperadamente. Ao que tudo indica, Meloni está destinada à glória nas eleições de hoje e pode aspirar ao trono de primeira-ministra, o que se tornaria um feito inédito em Itália para uma mulher. Para além da tempestade interna que provocou nas últimas semanas, a sua atitude polémica atraiu a atenção internacional, provocando reacções e debates. Giorgia está definitivamente na nossa mente, sonhos e pesadelos.

