Ginnette Bournigal arremete contra aliados del PRM que quieren Eduardo Estrella siga en presidencia del Senado

La senadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Ginnette Bournigal, arremetió la tarde de este lunes en contra de los líderes políticos de organizaciones aliadas que firmaron una carta el día de ayer pidiendo la continuidad de Eduardo Estrella como presidente de la Cámara del Senado.

Bournigal dijo que los que no tienen una curul en el Senado «no deben de dar opiniones».

«A mí no me gusta que me manden mandados y que den opiniones dizque partidos aliados que estén apoyando sin tener una curul en el Senado «, manifestó.

La senadora siguió la crítica y con un tono molesto nombró y cuestionó a quienes firmaron la misiva dirigida al Presidente de la República.

» Dizque Max Puig, Luis Miguel de Camps, mandando c arta, ¿qué es eso? ¿Tienen alguna relación que no sabemos?», arremetió la legisladora.

Varios senadores opinaron este jueves que la decisión final sobre la presidencia del Senado pesa sobre la dirección ejecutiva del PRM y que acatarán lo que ahí se determine.

Sin embargo, varios de ellos se mostraron a favor de un cambio a favor de un senador del PRM.

