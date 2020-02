Gilberto Ventura Ceballos muchas veces manifestó cosas que evidenciaban que se iba a evadir nuevamente

Entornointeligente.com /

“No es sorpresa para mí que nuevamente se haya evadido Gilberto Ventura Ceballos del penal, porque en visitas anteriores ya lo había advertido e incluso en mi argumentación en la audiencia oral, por el secuestro y homicidio de estos jóvenes, yo le decía a los magistrados que el se iba a fugar porque existían suficientes antecedentes,” aseguró Samuel Quintero, representante legal de una de la víctimas de Ventura Ceballos. noticias relacionadas Laurentino Cortizo se pronunciará sobre fuga de Gilberto Ventura Ceballos cuando se le entregue un informe Gilberto Ventura Ceballos escaló la pared de la cerca perimetral para fugarse de La Nueva Joya Evasión de Gilberto Ventura Ceballos: ‘Definitivamente que es vergonzoso’ En sus declaraciones a TVN Noticias dio a conocer que las víctimas se sentían muy lastimadas por que se enteran a través los medios de comunicación que hubo una evasión, no hubo la aplicación de ese lema “proteger y servir”. “El Código Procesal Penal establece en uno de sus artículos que en un momento dado las autoridades están destinadas a proteger a las víctimas y demás intervinientes del proceso penal, pero no hubo la iniciativa de las autoridades de llamar para notificar el hecho para que tomaran las precauciones”, dijo. VEA TAMBIÉN: En lo que va del año se han registrado 29 muertes por accidentes de tránsito Advirtió también que este privado de libertad “tenía equipos tecnológicos dentro de la cárcel y le hizo llegar a los familiares de la víctimas soporte en CD con audios y escritos que él hacía desde el centro penal y se le hizo saber al Ministerio Público”. Entre otros de los señalamientos que dio el representante de una de las víctimas, está que el privado de libertad muchas veces manifestó cosas que evidenciaban que se iba a evadir nuevamente, por ejemplo, no había seguridad en quién es ya que, ha tenido más de cinco identidades tanto de documentos públicos como privados, y quién garantiza que sea Gilberto Ventura Ceballos. Además, dijo que en la audiencia les hizo saber a los magistrados que “no era pobre que el tenía mucho dinero” y nadie reparó esos señalamientos, por eso los familiares pedían cárceles de máxima seguridad. VEA TAMBIÉN: Casa por cárcel para uno, por masacre en La Joyita Durante la entrevista también se mencionó que Gilberto Ventura Ceballos estuvo en complicidad con unidades de la policía en el secuestro de los jóvenes. “Siempre amenazó con dar las identidades de los policías, los roles, la participación de cada uno de ellos, por eso fue nuestro énfasis en recuperar las armas, las pericias sobre las esposas y municiones de bala y esas evidencias nos las negó el Ministerio Público”, resaltó Quintero. ¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

