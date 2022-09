Gilberto Santa Rosa ensalza la «frescura» de la salsa en su nuevo disco

Entornointeligente.com /

El veterano salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa lanzó este jueves su nuevo disco, «Debut y Segunda Tanda», en el que, según dijo a Efe, incluye temas de otros artistas y géneros pero agregándoles la «frescura» de la salsa.

Santa Rosa, conocido como «El caballero de la salsa», explicó que la palabra «debut» alude a que tres de los ocho temas son inéditos, mientras que «la segunda tanda», se refiere a las restantes cinco canciones que reinterpretó, como «For Sale» de Alejandro Sanz y Carlos Vives.

«El disco surge de la idea de hacer algo refrescante, que aunque es música que ya ha salido, pero lo hice por el carácter de las canciones y arreglos», afirmó el cantante, de 60 años, en una entrevista con Efe en su oficina ubicada en la exclusiva área de Ocean Park, en San Juan.

Con «Debut y Segunda Tanda» -de la compañía B2B Music-, Santa Rosa quiso «demostrar frescura y vigencia»: «Que todavía los viejitos tenemos algo que decir, pero más que todo eso, es la vitalidad», agregó.

Siente que ahora canta mejor que antes «Yo me siento bien, activo, vigente, creativo y, modestia aparte, siento que estoy cantando mejor que antes», abundó el intérprete, con 40 años de carrera y con experiencias en las orquestas de Tommy Olivencia y Willie Rosario.

Según afirmó Santa Rosa, pese a que lleva cantando cuatro décadas «y pasan los años» y normalmente los registros de las voces de los cantantes disminuyen, los de él, subieron.

«Ahora doy unos tonos y notas que ni pensar en los ochenta ni noventa. Tampoco soy Lalo Rodríguez ni Rubby Pérez, pero sí, hay un cambio. De hecho, las canciones que grabé en los ochenta las canto con el mismo registro», afirmó.

Destaca las composiciones Juan José Hernández Los tres temas inéditos en «Debut y Segunda Tanda» son «Quién no ha llorado solo» y «En defensa propia», ambos escritos por Santa Rosa y el cubano Juan José «Juanchi» Hernández, y «Cartas sobre la mesa», del también cubano Mucho Manolo.

Las otras regrabaciones, además de «For Sale», son «El tren del olvido» de Willy Chirino; «Enamórate bailando», de Septeto Acarey; «Me cogió la noche», del Grupo Bahía; y «Bailando a tu son», de «Juanchi» Hernández.

Sobre el tema «En defensa propia», Santa Rosa contó que a él se le ocurrió la letra y el estribillo, pero decidió contar con el apoyo de Hernández, compositor de otras de sus canciones pasadas como «Conteo regresivo».

«Juanchi es un sastre. Le doy un pedazo de tela y hace un traje espectacular», subrayó Santa Rosa sobre las obras del también compositor de otros temas como «Arroz con Habichuela» de El Gran Combo de Puerto Rico.

Contar historias de amor es su pasión Para «Debut y Segunda Tanda», Santa Rosa también quiso volver a grabar canciones e «historias» con temáticas con las cuales ha hecho su carrera: románticas, de despecho o desamor, después de que su anterior álbum «Colegas» (2020) lo dedicara a temas bailables.

«Me he dado a conocer de esa manera y no me disgusta, sino que me encanta esa vaina. Y una canción de amor tiene el mismo ‘swing’ para bailar que una canción tradicional», dijo el ganador de seis Latin Grammys y un Grammy anglosajón.

«Cuando empecé reconocí que soy un cantante que le gusta cantar y contar cosas. ¿Qué pasa? Cuando me fui solo, me pregunté dónde me ubico para tener un espacio, y en la canción romántica, que tiene improvisación, y ahí puedo elaborar», explicó.

La salsa erótica no se debe comparar con el reguetón Santa Rosa rememoró que cuando inició su carrera como solista a finales de la década de 1980 fue en el apogeo de la llamada «salsa erótica», que en ese tiempo era bien criticada por sus letras, aunque en su opinión no se deben comparar con las de los artistas urbanos actuales.

«Históricamente, los salseros lo que hicieron fue cantar las baladas que estaban pegadas y hacerlas en salsa. Tuvieron mucho éxito y la balada de entonces era erótica y hasta atrevida en esa época. Ahora (el reguetón) es mucho más gráfico», apuntó el veterano artista.

Además de «Debut y Segunda Tanda», Santa Rosa lanzará en octubre una edición «Deluxe» del álbum con las únicas dos colaboraciones del disco y cuyos artistas invitados no se han revelado.

Miles de salseros se reencuentran con Gilberto Santa Rosa El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa se reencontró este miércoles con su público salsero de El Bronx, tras una larga ausencia de este escenario, con un gran espectáculo, como tiene acostumbrado a sus seguidores, que no pararon de bailar desde los primeros acordes.

Santa Rosa, que está en medio de la gira estadounidense de «Camínalo», hizo un alto para venir a Nueva York tras ser elegido como el único latino para participar en los conciertos gratis de Rise Up NY, iniciativa del Ayuntamiento para celebrar la unidad, libertad y respeto mientras la ciudad se levanta de la pandemia.

Durante más de una hora el intérprete, un mimado del público salsero, interpretó éxitos, que comenzó con «Amor no te vayas», seguido por «La agarro bajando» y «Conciencia», tras lo cual saludó a las más de 6.000 personas que disfrutaron de un concierto al aire libre, según datos de la policía, caracterizado por la buena música y excelente voz del «caballero de la salsa».

Muchos de ellos portaban la bandera de Puerto Rico en una noche en que también colombianos, peruanos, dominicanos, entre otros latinos, disfrutaron del espectáculo.

«Estoy encantado de estar aquí, hace rato que no venía por el condado de la salsa» como se conoce a El Bronx, dijo el artista, con cuatro décadas de trayectoria en los que se ha convertido en unos de los más importantes intérpretes de este género, del que aseguró a Efe que «sigue vivo».

El publico, que esperó durante más de tres horas por el espectáculo que se realizó en el estacionamiento de la playa Orchard, escuchó también «Cartas sobre la mesa» y «For sale», incluidos en su nuevo disco «Debut y segunda tanda», que sale a la venta este jueves.

El sonero, que estuvo acompañado por una orquesta de diez músicos, recordó que estuvo por primera vez en 1978 en Nueva York «que siempre ha sido un lugar muy especial» donde solía acudir al desaparecido club El Corso.

Fue allí donde se presentó con la orquesta de Willie Rosario, de la que era su cantante, recordó para dar paso a un popurrí de temas de ese entonces, seguido por otro de composiciones del panameño Omar Alfano y que forman parte del abanico de éxitos que ha cosechado a lo largo de su carrera.

Otros temas fueron «Un montón de estrellas», «Suma y resta» para el que se acompañó de Gerardo Rivas, exintegrante de la desaparecida banda juvenil de salsa NG2 y «Conteo regresivo».

La gran noche terminó con «Qué manera de quererte» y para sorpresa del público subió a la tarima el conocido timbalero Nick Marrero, exintegrante de las Estrellas de Fania.

«Muchas gracias por tanto cariño» se despidió Santa Rosa, que previo al concierto dijo a Efe estar agradecido que tras 46 años de carrera aún cuenta con apoyo de los salseros..

«Cuando empecé a cantar creí que no iba a durar 46 minutos, el campo estaba muy lleno y yo tenía muchas ilusiones y aquí estoy 46 años después haciendo lo que me gusta», afirmó.

«La salsa sigue viva, las bases están bien puestas y quizás no tengas la proyección ni el protagonismo que tuvimos antes, pero los salseros están por todas partes», aseguró.

