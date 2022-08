Gil Vicente goleia Riga e avança para play-off da Liga Conferência

Entornointeligente.com /

A inédita caminhada do Gil Vicente nas competições europeias terá, pelo menos, mais um capítulo: os «galos» receberam e venceram esta quinta-feira o Riga por 4-0, carimbando o acesso ao play-off da Liga Conferência. Os minhotos têm agora encontro marcado com os neerlandeses do AZ Alkmaar, que anularam uma desvantagem de um golo na primeira mão ao golearem por 7-0 os escoceses do Dundee United.

Depois de um empate a uma bola na primeira mão , estava tudo em aberto na eliminatória, com ambas as formações galvanizadas por vitórias nos respectivos campeonatos. Nos primeiros dez minutos encostados às cordas – com duas defesas de grande nível de Andrew –, os gilistas imprimiram velocidade no jogo e surpreenderam uma equipa da Letónia adormecida, capitalizando aquela que foi uma noite de terror para o lateral-esquerdo Ngonda Muzinga.

Aos 16’, o congolês encostou para autogolo um canto batido na direita por Boselli: a bola sobrevoou toda a área e, na ânsia de impedir o golo a Fran Navarro, Ngonda esticou a perna esquerda e colocou o Gil Vicente por cima na eliminatória – no conjunto das duas mãos, os «galos» venciam agora por 2-1.

Apesar da vantagem, os minhotos mantiveram o pé no acelerador e voltariam a chegar à felicidade seis minutos depois. Após uma recuperação de bola no meio-campo do Riga, Kevin lançou-se numa iniciativa individual que parecia condenada ao falhanço: rodeado por três adversários, o gilista conseguiu serpentear até à entrada da área. Um remate fraco apontado ao ângulo inferior direito da baliza foi suficiente para colocar a bola fora do alcance de Nils Toms e fazer o 2-0 do jogo e o 3-1 na eliminatória.

Gostava de dar os parabéns aos meus jogadores, apesar da derrota por 4-0. Acho que jogámos bem no início, mas, infelizmente, a este nível, os erros pagam-se caro Sandro Perkovic, treinador do Riga Partilhar citação Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter A eliminatória ficou sentenciada nos derradeiros momentos do primeiro tempo, novamente com a ajuda involuntária de Ngonda Muzinga. O lateral esquerdo fez um atraso desastrado para o guarda-redes, entregando de bandeja a bola a Fran Navarro, que precisou apenas de encostar para uma baliza vazia.

Positivo/Negativo Positivo Gil Vicente Com uma vitória expressiva, os «galos» prosseguem na Liga Conferência e disputam agora uma vaga na fase de grupos da competição com o AZ Alkmaar

Positivo Adeptos do Riga As duas dezenas presentes em Barcelos foram um exemplo de respeito e fair-play: mesmo em desvantagem, participaram na «onda» feita pelos adeptos da casa, sendo ovacionados pelos gilistas no final da partida.

Negativo Ngonda Muzinga Teve responsabilidade directa em três dos quatro golos do Gil Vicente: marcou um autogolo, serviu Fran Navarro com um atraso desastrado e cometeu um penálti, numa noite para esquecer para o lateral-esquerdo.

Quando o árbitro apitou para o intervalo, o treinador do Riga, Sandro Perkovic, ficou imóvel durante largos minutos – incrédulo com o descontrolo mostrado pela equipa. A verdade é que as palavras ao intervalo de nada serviram para mudar o sentido do jogo: o Riga voltaria a mostrar a mesma ineficácia e apatia dos primeiros 45 minutos.

Somos uma equipa que tem conseguido fazer golos em todos os jogos oficiais, mas claro que quero mais e melhor para a equipa. Não me deixo iludir pelos números: acho que temos de ser melhores a nível de qualidade se quisermos ombrear com outras equipas [como o AZ Alkmaar] Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente Partilhar citação Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Aos 75’, Ngonda Muzinga derrubou Boubacar na área. Na conversão da grande penalidade, Fran Navarro não perdoou e assinou o bis . Os últimos 15 minutos foram puramente de gestão para os gilistas, que aproveitaram para recolher os aplausos dos 7596 espectadores que se deslocaram ao estádio.

