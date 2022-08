Gil Vicente goleia Riga e apura-se para o play-off da Liga Conferência Europa

Entornointeligente.com /

O Gil Vicente apurou-se esta quinta-feira para o play-off da Liga Conferência Europa de futebol, ao golear o Riga por 4-0, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória, disputado em Barcelos.

Depois do empate 1-1 na primeira mão, na Letónia, os gilistas impuseram-se com autoridade em casa, com golos de Glody Ngonda, aos 16 minutos, na própria baliza, Kevin Villodres, aos 22, e Fran Navarro, aos 45+1 e 76, este último de grande penalidade.

No play-off, o Gil Vicente vai defrontar os neerlandeses do AZ Alkmaar, que venceram os escoceses do Dundee United por 7-0, depois do desaire por 1-0 na Escócia. O encontro da primeira mão está agendado para 18 de agosto, nos Países Baixos, enquanto a segunda mão realiza-se uma semana depois, no dia 25, em Barcelos.

