‘Gigi, tu voz’

Entornointeligente.com /

Una chica con contenido SOS

Hace cinco años me movilizaba con intensidad en las diferentes calles de la ciudad de Panamá, entre mis labores como comunicador social, abogado y vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, los niveles de presión y adrenalina superaban los límites aceptables.

Una mañana de agosto de 2017, decidí, colocar una emisora que tuviera una programación tranquila y ubique el dial 89.3 (Cool Fm); de inmediato escuché una voz que no me era familiar, un tono diferente y me percaté que se trataba de un programa radial conocido como ‘TU CHAT SOS’, de la presentadora Yizel Agnew (@gigituvoz).

Una propuesta nueva, creativa y moderna, de transmitir los contenidos, a través de una presentadora, que sorprende y conecta por su tono de voz, modulación y excelente dicción.

De inmediato comprendí, que no estaba frente a una DJ, sino que, sin duda, se trataba de una locutora comercial profesional.

Me convertí en un asiduo escucha del programa, que se transmite entre 10:00 y 11:00 de la mañana, horas que coinciden de manera inexorable con el aterrador tranque matutino.

En ese momento, en el mercado había pocos programas con contenido formal variado relevante, con diferentes segmentos.

Cada día que sintonizaba la emisora, el contenido era algo diferente. Temas como la motivación, finanzas (como usar las tarjetas de crédito de manera correcta, fondos de emergencia), viajes, marcas personales, negocios, manejo de redes sociales, biografías, inversión publicitaria en plataforma digital, emprendimientos, música, artes, eventos, festivales, coberturas de cine, coaching, influencers, emprendedores; son parte esencial del programa.

Lo que más me gusta de este espacio, es que los temas en su mayoría son tratados por expertos o especialistas en la materia específica; he escuchado entrevistas que detallan experiencias en: marcas personales, emprendimientos, arte, obras, eventos, festivales, coberturas, cine, manejo de plataformas, entre otros.

En este programa le han acompañado co-presentadores; como Roselin Soto; Marjorie Nancy, con su La Cápsula Mística; Juan Carlos Valdés; y José Porte, que han agregado dinamismo al programa con temas: viajes, noticiosos, místicos, de espiritualidad y políticos.

Además, rompe con entrevistados diferentes como la ‘gata influencer’, llamada: ‘La Bigotes’, quien cuenta con más de 30 mil seguidores en las redes sociales; un chef realizando crepes a la carta en cabina y renombrados bartenders preparando tragos exóticos; y no podía el segmento de VinosSOS.

Hace aproximadamente un año, conocí por conducto de un amigo, a Gigi y en una extensa conversación, deleitando un extraordinario y puro café americano, me comentó que tuvo sus inicios como locutora comercial, en un reality show, llamado: ‘La voz de Panamá’ de RPC Radio.

Me explicó que ocupó un lugar destacado en el evento, naciendo en ella una inquietud por hacer un programa radial diferente.

La experiencia obtenida como locutora en capacitaciones en Colombia, México y Estados Unidos, se complementaron con una temprana exposición directa a la industria publicitaria, pues, trabajó en BB&M Publicidad y en McCann Erickson, desde la temprana edad de 17 años, teniendo experiencias en campañas publicitarias de: Nestlé, Do it Center, Banitsmo, Unilever, Bellsouth y otros; y con más 25 años en el área de marketing y publicidad.

Me comentó que se enfocó en que el programa fuera diferente, que fuera un producto para cada persona o oyente, algo nuevo y original.

Trabajó en los segmentos, luego de hacer un estudio de mercado, de todos los programas al aire para la época; de esa manera se armaron los contenidos de utilidad relevante.

Luego de cinco años al aire del programa ‘TU CHAT SOS’, y de más de 600 entrevistas al aire, la propuesta original de @GIGITUVOZ, es tan fresca y motivadora como siempre, pero constante movimiento y cambio, siempre en búsqueda de nuevos nichos, porque el mundo de la radio es muy competitivo y obliga a reinventarse permanentemente.

‘Tu chat SOS’ está al aire de 10:00 a 11:00 a.m. Yizel Agnew conversa con especialistas sobre temas de salud, finanzas, emprendimiento, tecnología, redes sociales, viajes, amor y parejas.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com