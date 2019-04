Gigi Hadid se viste a lo Twiggy para Prada

Entornointeligente.com / La top model se mostró con un estilo súper diferente en la nueva campaña de la marca de moda italiana. Así, con cambio de look, aparece Gigi Hadid en la nueva campaña de Prada. Son tres los looks que podemos apreciar de Gigi Hadid para la nueva campaña primavera-verano 2020 europea de la marca Prada. En uno de ellos, la modelo luce un saco colorado con botones en las mangas, en otro unas medias ¾ blancas transparentes, un pantalón hasta las rodillas y una remera ajustada y con un gran escote; y en el tercero, una blusa con cuello alto en color verde manzana. Los tres cambios los combina con una vincha súper ancha y un bolso o cartera. AMADOS 60´s. El estilo de la campaña de Prada se basó en la época en que la moda era representada por una modelo muy particular, como lo fue la famosa Twiggy, una mujer que dejó una gran huella en el mundo fashion. En ella se inspiraron y nació esta nueva colección. A primera vista es extraño ver a la súper modelo –que es habitué de las tapas de Vogue–, con las cejas teñidas de rubio, pelo corto y las pestañas cargadas de rímel. Sin embargo, sus rasgos son tan perfectos que todo le queda bien. “Es difícil poner en palabras cuánto significa esto para mí, hay algunas cosas en la vida en las cuales uno sueña pero no cree que las consiga. A la Sra. Prada, a @ashleybrokaw, @zambishot y al equipo entero, gracias por esta experiencia increíble y esta oportunidad para probarme a mí misma”, expresó Gigi. EN EQUIPO. El fotógrafo especialista en moda Willy Vanderperre fue el encargado de la producción, en la que además participaron las modelos Freja Beha Erichsen, Maike Inga, Liu Wen y Anok Yai, todas ellas también al mejor estilo de los años 60. Por su parte, la norteamericana de 23 años escribió en su Instagram: “Es difícil poner en palabras cuánto significa esto para mí, hay algunas cosas en la vida en las cuales uno sueña pero no cree que las consiga. A la Sra. Prada, a @ashleybrokaw, @zambishot y al equipo entero, gracias por esta experiencia increíble y esta oportunidad para probarme a mí misma”. Gigi Hadid muy estilo Twiggy en la nueva campaña by Prada. A TRIUNFAR. Recordemos que este parece ser EL año de la hermana de Bella. No sólo está en su mejor momento profesional sino que, como dicen, pudo ponerle punto final a su relación trunca con el ex One Direction Zayn Malik, que según la blonda, “tenía muchos problemas por resolver”. Estaban juntos desde 2015 y en 2018 sufrieron una crisis que los hizo permanecer separados por un tiempo. Al parecer el amor fue más fuerte y recompusieron la relación. Hasta que, a principios de este año, volvieron a separarse y esta vez parece ser definitivo, al menos para ella, porque el cantante publicó hace un mes un mensaje en su Twitter que rezaba: Gigi Hadid te amo. Ella se llamó a silencio y no confirmó ni negó su amor hacia su expareja. Hasta el momento, tampoco se los vio juntos en ningún lado, y los rumores de que ella superó la relación son cada vez más fuertes. Lo único que parece importarle es su carrera, en la que pone todo su espíritu y dedicación para cumplir su sueño más grande: triunfar en el mundo de la moda. Claramente va por buen camino. Texto: Paula Labonia Fotos: Fotonoticias SEGUÍ LEYENDO: “Dirty John” y “You”: dos series que plantean los riesgos de encontrar pareja en la red Lady Gaga: el arte de reconvertirse LINK ORIGINAL: Tenemos Noticias

