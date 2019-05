Gigante Maersk investe 1,5 milhões na startup portuguesa Huub

Entornointeligente.com / A Maersk, que reclama a liderança mundial do transporte marítimo, investiu 1,5 milhões de euros na startup portuguesa Huub​. Esta tecnológica, criada em 2015, na Maia, desenvolve serviços de apoio à gestão da cadeia logística para empresas do sector da moda.

"O negócio, fechado com a Maersk, líder mundial do transporte marítimo e um dos maiores grupos globais na área da logística, com uma facturação a rondar os 40 mil milhões de dólares por ano, representa o primeiro investimento da multinacional dinamarquesa numa startup portuguesa", lê-se num comunicado da Huub​.

A empresa lusa opera dois centros (um em Portugal e outro na Holanda), prometendo aos clientes poupanças de 40% nos custos de transporte marítimo. Transporta de e para 70 países, actualmente e tem como objectivo fechar 2019 com 150 a 200 marcas no portefólio de clientes. A gestão das encomendas é feita através de uma plataforma que desenvolveu, a Spoke.

O investimento da Maersk resulta da ronda de investimentos de 2,5 milhões de euros liderada pela Pathena (sociedade portuguesa de capital de risco) em 2018 e que foi marcada “pelo elevado interesse de investidores europeus”.

“Sabíamos que estávamos numa posição interessante para negociar um novo investimento antes da próxima ronda – a Série A. Procurávamos aquilo a que chamamos de “smart money” , ou seja, garantir que, além de capacidade financeira, o nosso novo parceiro pudesse aportar valor à empresa”, afirma Luís Roque, co-fundador e presidente executivo (CEO) da Huub​, no comunicado.

Subscrever × “A Maersk é precisamente o maior player mundial na indústria em que estamos inseridos, pelo que já são, e certamente continuarão a ser, um parceiro fundamental no crescimento acelerado da Huub​”, sustenta, adiantando que a entrada daquele capital vai permitir cumprir o plano estratégico da startup portuguesa.

A Huub indica ainda que com esta nova ronda fecha o ciclo de financiamento early stage (início de vida), com um total de 4,35 milhões de euros angariados.

"Este é um dos maiores investimentos de sempre registados em Portugal, e que representa mais do dobro da seed [ ronda inicial de financiamento] média norte-americana e quatro vezes a média europeia", salienta a startup .

