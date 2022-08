Giani, legge regionale per divieto cani alla catena

Entornointeligente.com /

(ANSA) – FIRENZE, 04 AGO – Una proposta di legge regionale per vietare di tenere i cani incatenati: l’ha annunciata Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che ha già firmato un’ordinanza per vietare fino al 30 settembre, dunque in un periodo caratterizzato dall’elevato rischio di incendi, di tenere i cani con catene e lucchetti. «Alla ripresa delle attività, a settembre, porterò in giunta la proposta» per «rendere permanente» il divieto, ha detto Giani, parlando coi cronisti al termine del tavolo sulla siccità che si è tenuto oggi in Regione.

Attualmente in Toscana, in base alla legge regionale del 2009, la detenzione alla catena è consentita solo in via eccezionale, e per non più di sei ore giornaliere. L’ordinanza, ha spiegato il presidente della Regione, «ha avuto un grande successo e un grande riscontro con email, messaggi tutti favorevoli, non solo da parte di associazioni animaliste. Si è capito il buonsenso della proposta, e quindi impedire di tenere vincolati per ore i cani con delle catene o dei lucchetti, per questa fase transitoria di pericolo di incendi, mi spinge a dire che probabilmente è giusto rendere permanente questo divieto». (ANSA).

