VIDEO: el pug que no le tuvo miedo a un jaguar en un zoológico de México

Las imágenes fueron tomadas en un zoológico de Toluca, en el Estado de México, el pasado 13 de febrero (Video: Youtube) La valentía de un pug quedó evidenciada en un video que se hizo viral en las redes sociales. En las imágenes el perro no muestra ningún atisbo de miedo a pesar de estar encerrado en una jaula con un jaguar que lo supera tres veces en tamaño. Lo anterior fue captado en un zoológico de Toluca, en el Estado de México, lugar donde los dos animales han entablado una amistad bastante inusual . El video dura poco más de 20 segundos pero muestra cómo el pug mordió y trató de saltar encima del gran felino. Por su parte, el jaguar sólo se limitó a ignorar a su diminuto amigo, quien no paró de morderlo y acosarlo. La verdad es que en esos pocos segundos el felino demostró tener una paciencia bastante admirable, pues su compañero no paró de llamar su atención. Las imágenes fueron tomadas en un zoológico de Toluca (Foto: Captura) Las imágenes fueron tomadas el 13 de febrero, pero ambos animales se conocen desde hace algún tiempo y al parecer se han convertido en buenos amigos. Poco después el video fue subido en YouTube. “¡Dios Mío! ¡Esto me da ansiedad porque en cualquier momento podría salirse de control !”, comentó un usuario. Pero otro le respondió lo siguiente: “el jaguar nunca se dará cuenta de que en el idioma de la naturaleza ese pug se llamaría bocadillo “. El caso del Husky que mató a un Pomerania en un parque mexicano Los dueños del perro chico estaban en shock (Crédito: Captura) No todos los perros valientes han tenido la misma suerte que el pug del zoológico. El domingo 17 de febrero un perro huskyatacó -por causas que aún no han sido aclaradas- a un pomeranian en el parque hundido de la capital mexicana. El dueño del pomerania denunció en redes sociales que el husky, al que llamó “agresivo”, mató a su pequeño can después de agredirlo en al menos dos ocasiones. Las imágenes mostraron al pomerania muerto y tirado sobre la grava de una área especial para perros.

