En los próXIMOS tres años, en un esfuerzo de inversión pública y gestión social, el Gobierno se ha propuesto cerrar la brecha de acceso al agua potable que hoy mantiene fuera de los beneficios de este servicio básico a 3.5 millones de peruanos. Para alcanzar la meta, un vector fundamental es la asignación de recursos orientados a infraestructura en el Presupuesto General de la República. En esa línea, el presidente Martín Vizcarra anunció, semanas atrás, que el Ejecutivo aseguró transferencias para que las regiones ejecuten 700 proyectos de agua potable y atiendan las necesidades de su población.

22/3/2019

A la luz de la experiencia, sin embargo, la gerencia pública reconoce que agua y saneamiento son dos sectores donde los problemas no se resuelven solo con inversión. Las disputas interregionales en torno a proyectos de trasvase, los conflictos que enfrentan a comunidades agrícolas con la actividad minera y situaciones globales como el derretimiento de glaciares –por citar solo tres situaciones– llevan a la conclusión de que la gestión sostenible del agua demanda también concertación con la ciudadanía, participación de la academia y compromisos firmes de los actores económicos involucrados en su uso y explotación. La infraestructura es necesaria, pero no soluciona el problema en su totalidad. El presidente Vizcarra atina al señalar que el país dispone de importantes dotaciones de agua y que, por ello, el asunto de fondo es aprender a gestionarlas en forma adecuada. “Aquí hay agua suficiente”, ha dicho, en alusión a características naturales que hacen del nuestro un territorio privilegiado: el Perú ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de los países con mayores cantidades de agua y tiene el 1.89% de la disponibilidad de agua dulce en todo el planeta. Pero, a contramano, los niveles de pérdida de agua –por no decir despilfarro– y el uso inadecuado son alarmantes. Por todo ello, además de inversión e iniciativas para minimizar los conflictos sociales, hacen falta también estrategias para sensibilizar a la comunidad y a los productores agrarios respecto al uso sostenible de este recurso. Según proyecciones de la Autoridad Nacional del Agua, la tabla de actividades con mayor uso de agua la encabeza la agricultura, con el 80%, y le sigue el consumo humano, con 12%. Más atrás están la industria, con 6%, y la minería, con 2%. Cifras de Naciones Unidas refieren que más de 1,100 millones de personas carecen hoy de agua potable en el mundo y que 31 países padecen ya una escasez notoria de este recurso. Más aún, para el 2050 la población mundial será de 9,000 millones de habitantes que generarán una demanda compacta sobre reservas hídricas cada vez más debilitadas. En el Día Mundial del Agua resulta oportuno reconocer las complejidades que enfrentará la humanidad para abastecerse de este recurso en el mediano plazo. Y recordar las aspiraciones de nuestro país en cuanto a la cobertura de un servicio básico para la vida humana. Lograr esta meta será un motivo más de celebración en el bicentenario de nuestra independencia.

LINK ORIGINAL: El Peruano

