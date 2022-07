Gesaria Lapietra salta al cine con la película «La Toma» de Jackson Gutierrez

Entornointeligente.com /

Gesaria Lapietra, quien actualmente es parte del programa magazine Portada’s , se alza bajo un nuevo reto en el cine con la dirección de Jackson Gutierrez, quien pronto estará estrenando dos películas más este mismo año.

Lapietra, de 33 años de edad, inicia su camino en la actuación cuando realiza el casting para participar en la serie juvenil «Somos Tu y Yo», producción que la llevaría a otros programas de variedades como Brujas y Escuchamos , a través del Canal i en 2011 y 2012.

Durante estos años la hemos visto como cantante, modelo y locutora, pero este 2022 se aventura a ser parte de su primera producción de cine venezolano llamada «La Toma», donde le da vida a su personaje Pecas , una chica singular, formada en el barrio, pero que no deja de soñar y de estar centrada en lo que quiere.

La actriz compartió que no realizó un casting directamente, sino que recibió la llamada de Gutierrez para participar en el film. «Le dije que me enviara de qué iba el personaje, me gustó muchísimo y acepté la propuesta», compartió Lapietra.

Ella revela que su personaje también se parece a ella en la personalidad y que disfrutó por completo hacer de Pecas durante las grabaciones y cuando ensayaba su papel.

La actriz compartió que se asemeja en personalidad a su personaje Pecas

Para «La Toma», podemos ver actuaciones singulares de Yiusmelis Delgado, Adso Alejandro, Rolando Padilla y más. Cuando se le preguntó cómo fue trabajar con ellos, Gesaria respondió: «Fue fantástico. Viví la preparación de los personajes y es realmente de admirar, ya que la preparación de un actor debe ser 100% integral, y nosotros nos preparamos desde el principio para brindarle a los venezolanos una película de calidad».

Y con respecto a Padilla, mencionó que fue un orgullo compartir con él en esta película. «Viene de una gran cantidad de producciones, y es de esos actores baluarte de nuestro país. Referencia sin duda alguna. Es un hombre muy humilde, siempre pendiente de ayudar, calmar, brindar un apoyo. Fue gratificante».

¿Esperas seguir haciendo cine?

Si espero seguir haciendo cine, espero lleguen las oportunidades, aprendí muchísimo, me llena de mucha pasión

¿Crees que hacen falta más producciones?

Por lo que he visto, la producción no ha parado, se están haciendo talleres de cines y solo queda esperar que salgan más películas venezolanas.

A pesar de que actualmente no se están haciendo producciones televisivas, ¿Está en tus planes volver a hacer novelas?

Espero pronto vuelvan las producciones, se reinventen las telenovelas, que podamos migrar a las plataformas, y que se abran las oportunidades a los actores y actrices para seguir haciendo lo que nos apasiona.

Mensaje a los lectores de Estampas:

Disfruten de «La Toma», es una película llena de amor, pero al mismo tiempo de mucha acción. La acción es necesaria en el cine para que sea entretenida, divertida, que estemos pegados en el suspenso, y apoyemos al cine venezolano.

—

«La Toma» es una película dirigida por el venezolano Jackson Guiterrez y es la segunda producción que presenta este año, después de «Azotes en Llamas». Se espera que el director revele dos películas más con fechas para septiembre y noviembre.

Actualmente, «La Toma» se encuentra disponible en las salas de cine del país.

Gesaria Lapietra

@gesaria

Agradecimientos:

Greisy Mena

@greisymenaoficial

Eliza Pérez

@e_isabella

LINK ORIGINAL: Estampas

Entornointeligente.com