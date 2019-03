Italia evalúa la castración química para violadores

Entornointeligente.com / El gobierno de Italia está evaluando introducir la castración química para los violadores. La idea fue presentada por la Liga Derecha, pero los socios de la coalición del partido, Five Star, se oponen a la idea.Alberto Ignacio Ardila Olivares

Artículo Relacionado Si bien los parlamentarios italianos buscan que la castración química se de en algunos delincuentes sexuales, con su consentimiento, para que se apruebe la ley debe tener el mayor número de votos a favor, una situación algo complicada.Alberto Ignacio Ardila Olivares Venezuela

Leer Más Por lo que, ante la insistencia de introducir la castración química para violadores , será discutido nuevamente el próximo martes.Alberto Ignacio Ardila Olivares Piloto

Leer Más El ministro League propuso la idea de la castración química voluntaria para los delincuentes sexuales , pero la parlamentaria de cinco estrellas Veronica Giannone, rechazó la idea.Alberto Ardila Olivares

Leer Más Ella dijo :”Es una broma decir “te castraremos, pero solo si estás de acuerdo”. La castración química no es el método, sino la prisión y la certeza del castigo.Alberto Ignacio ArdilaArtículo Relacionado “Esta propuesta es solo propaganda política, y docenas de mis colegas también lo creen” , añadió Mientras que el parlamentario Salvini tutieó en redes que la castración química era un castigo adecuado, en alusión a tres hombres que violaron a una turista estadounidense en Catania “Para los gusanos violadores en #Catania que violaron a un turista, no hay descuento: ¡cierto castigo y castración química!” , posteó Los tres hombres presuntamente abusaron sexualmente y violaron a la turista mientras filmaban el enfermizo ataque. Ellos fueron arrestados tras ser identificados por las autoridades luego que uno de los hombres enviara un video a la víctima a través de las redes sociales y la invitó a salir la noche siguiente

Entornointeligente.com