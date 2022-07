Geresa inicia toma masiva y gratuita de pruebas covid-19 en Trujillo

Entornointeligente.com /

Kerstyn Morote, titular de la Geresa, informó que debido al aumento de casos en las últimas cuatro semanas ha obligado a reforzar las medidas preventivas, así como el aumento de puntos de vacunación contra el covid-19 en la provincia de Trujillo. El tamizaje se hace de forma gratuita en plazas, mercados y otros lugares de mayor afluencia de público, a fin de identificar los casos positivos para tomar las acciones correspondientes que eviten los contagios. La funcionaria exhortó a la población a que acuda a los puntos de vacunación para que cumpla con las dosis correspondientes de acuerdo con su rango de edad. Agregó que brigadas de salud también recorren casa por casa para inmunizar a más personas. «En las últimas semanas hemos tenido un aumento paulatino de casos de 36 a 155 casos; en una semana hemos alcanzado los 386 casos. La media indica que seguirán aumentando la última semana de julio y en agosto se alcanzará el pico más alto», advirtió. Morote afirmó que este crecimiento se debe a que los ciudadanos han estado relajando los protocolos de bioseguridad, como el uso incorrecto de la mascarilla, acudir a conciertos, eventos deportivos masivos, fiestas como el Día del Padre, entre otros que han generado una cadena de contagios. Vacunación Respecto al avance de la vacunación, la gerenta de Salud mencionó que existe un gran avance en las primeras (91 %) y segundas dosis (86 %); sin embargo, mostró su preocupación en cuanto a la tercera dosis, pues para esta época del año debería haberse superado el 88 %, pero la realidad es que apenas se ha alcanzado el 68 % del público objetivo. «Los adolescentes de 12 a 17 no están acudiendo a recibir su tercera dosis, o sus papás no los están llevando. Igual los adultos jóvenes no están acudiendo y hablamos de dos grupos grandes que suman más de 400,000 personas. En cuanto a la cuarta dosis la cifra apenas llega al 16 %», aseveró. Kerstyn Morote aseguró que el 75 % de las personas hospitalizadas en el área de cuidados intensivos no han sido vacunadas o solo cuentan con una o máximo dos dosis. En las últimas horas se reportan 155 casos nuevos y 15 personas hospitalizadas. En lo que va del julio, dos personas han perdido la vida a consecuencia del covid-19. Más en Andina: ¿Qué genera el enjambre sísmico tras temblor de magnitud 5.4 en Moquegua? @IngemmetPeru lo explica ?? https://t.co/Try23P8Gti pic.twitter.com/8eV9YYtv3s

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 14, 2022 (FIN) LPZ/JOT Publicado: 14/7/2022

