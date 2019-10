Gerente de la Zona Libre de Colón busca oportunidades de negocios en China

Entornointeligente.com /

El gerente de la Zona Libre de Colón, Giovanni Ferrari, viajó a la República Popular China para participar en foros y ferias comerciales, a fin de estrechar relaciones empresariales y desarrollar oportunidades de negocio , como también de compartir información y encontrar clientes potenciales. noticias relacionadas Relación comercial con China representa una esperanza para la Zona Libre de Colón Empresarios de la Zona Libre de Colón ofrecen 100 vacantes Aportes de la Zona Libre de Colón al PIB podrían estar en riesgo La agenda incluye visitas a diferentes ciudades de China entre ellas Canton, Shanghai y Nanjing ; además de una cita oficial prevista a la Oficina de China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) en Beijing. Ferrari será recibido por Zhuang Hong, director general del Centro de Comercio Internacional de China, ente organizador de la feria de Canton . Esta actividad es considerada la feria más grande realizada cada temporada de primavera y otoño en China. Destacó que l os productos chinos deben acentuar su presencia en la Zona Libre, por las facilidades que ofrece a los compradores de la región , ya que no tendrían que afrontar el problema del lenguaje y el largo viaje, que pueden evitarse visitando la zona franca. VEA TAMBIÉN Jóvenes profesionales y parejas recién casadas podrán adquirir su primera vivienda en el 2020 “Esto lo explicaré tanto a las empresas como a los compradores en China ; preveo que en el futuro la zona franca puede registrar un repunte, si consigo incrementar el volumen de compradores y vendedores para facilitar un mayor matchmaking “, subrayó Ferrari. Ferrari hizo referencia a Europa en la década de 1950 y 1960, que comenzaron a usar Zona Libre como plataforma de distribución regional ; después le siguieron otros países asiáticos en 1970 y “ahora creo que es el turno de China”. El gerente de Zona Libre se sumará a la comitiva oficial del Ministerio de Comercio e Industrias en la ciudad de Naijing , donde tendrá encuentros con autoridades de gobierno. Posteriormente, participará del foro “Apertura y ambiente comercial: rol del gobierno y desde la perspectiva de las compañías multinacionales” , auspiciado por la Feria XXX que se dará en Shanghai del 5 al 10 de noviembre. VEA TAMBIÉN Mida presentará ley que elimina la Aupsa ante la Asamblea Nacional La mercadería importada de la República de China en el 2018 alcanzó los $3,214,488,778 , lo que representó un alza importante si se compara con los $3,107,882,928 que se importaron en el 2017. ¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!

LINK ORIGINAL: Panamaamerica

Entornointeligente.com