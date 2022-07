Gerente de Bimbo: ‘Hemos buscado recursos para mitigar el incremento de las materias primas’

Entornointeligente.com /

Vivian Carles lidera el equipo de Bimbo Panamá desde la Gerencia General. Cedida La gerente general de Bimbo en Panamá, Vivian Carles, conversa con Espacio Gente a poco de haber celebrado los 15 años de operaciones de la compañía mexicana, en suelo canalero. En este contexto, la ejecutiva aborda los planes en materia de sostenibilidad medioambiental, la visión con la cual compiten en el sector de los alimentos y detalla el gran reto que ha supuesto para toda la cadena de producción el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania,

«El mundo está viviendo una inflación significativa y seguimos apostando a la capacidad de manejar esa cadena de suministro de la forma más eficiente, para no trasladar la mayor cantidad del efecto al consumidor», confiesa.

De acuerdo con Carles, la fábrica de Panamá se convirtió en la primera, a nivel regional, en operar con energía 100% renovable, con el fin de apoyar el compromiso global de Carbón Cero para 2050. Por otra parte, más del 98% de los productos que se fabrican en el país, se quedan dentro del territorio nacional para consumo local.

La empresa celebra 15 años. ¿Qué aspectos se han reconfigurado en nuestro mercado, tras el fenómeno de la pandemia?

El negocio no solo se reconfiguró con la pandemia, sino que se siguen reconfigurando los entornos globales. Definitivamente, la clave de este negocio ha sido la constancia, moverse de forma dinámica. Para Bimbo en Panamá, la pandemia requirió mucha resiliencia y capacidad de reacción, entendiendo que el país se cerró, con la restricciones, y los consumidores permanecieron mucho más tiempo en casa, así que como empresa de alimentos redoblamos esfuerzos con las medidas de seguridad, para que todos los trabajadores estuvieran sanos y salvos, pero a la vez cumpliendo el rol de garantizar nuestra presencia en la alimentación.

¿En qué categorías de productos tiene hoy mayor penetración la marca, en Panamá?

Grupo Bimbo tiene una variedad de marcas. Participamos en varias categorías, pero en Panamá probablemente la más reconocida sea Bimbo, con panes y bollería, panes dulces, tortillas. Somos uno de los países con consumo per cápita de pan más alto de la región, así que las marcas con más poder y relevancia están en panes y bollería.

En una entrevista para el medio especializado lexlatin.com, publicada a finales de 2021, Luis Miguel Briola Clément, director global jurídico de Grupo Bimbo, comentaba que ‘la pandemia fortaleció el negocio, como en Estados Unidos y Canadá’. ¿Qué vivieron en materia de demanda en Panamá?

Las restricciones de movilidad mantuvieron a los consumidores en casa y estos se pusieron creativos… buscaron variar el uso de los productos y tuvimos una demanda que atender, no solamente con nuestra capacidad instalada en Panamá, sino con el apoyo de otras fábricas que nos ayudaron a servirles a los clientes. No soltamos el pie del acelerador porque sabíamos que teníamos el compromiso de llevar alimentos.

Hoy las compañías deben no solo ser socialmente responsables, sino demostrar que sus procesos son respetuosos con el medioambiente. ¿Cómo conectan sus compromisos comerciales con la responsabilidad medioambiental?

«Específicamente en Panamá, donde somos un país globalizado, tenemos un ‘hub’ logístico y de servicios financieros, pasan muchas mercancías y se generan sinergias, la clave está en que el sector público y privado trabajen en conjunto» Recientemente renovamos nuestra estrategia de sustentabilidad, basada en tres pilares: ‘Alimentamos un mundo mejor para ti, para la naturaleza y para la vida’. Y te explico su mística; ‘para ti’, porque el consumidor tiene que saber qué está consumiendo per se, a través de mejores recetas nutricionales basadas en granos; y nuestra filosofía es que el consumidor sepa qué está adquiriendo, con etiquetas limpias para una mejor nutrición; en el pilar ‘para la vida’, somos una empresa de consumo que depende mucho de los colaboradores, así que toda nuestra estrategia de bienestar, para quienes estamos en el entorno, es fundamental, así que cuidamos mucho a las personas, de manera que somos altamente productivos pero plenamente humanos; y en el enlace con la naturaleza, estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nos sumamos al objetivo 2050 de cero huellas de carbono. Por otra parte, tenemos iniciativas de reciclaje, moviéndonos hacia energías renovables, tenemos vehículos eléctricos en otras operaciones, que esperamos lleguen próximamente a Panamá, y básicamente toda la filosofía tiene dentro de sí estos pilares que nos orientan.

Desde octubre de 2020 se aprobó en México la norma que prohíbe que los empaques presenten personajes o dibujos que atraigan a menores, como el osito Bimbo, Pancho Pantera y Chester Cheetos. En el caso de la compañía que representa, ¿qué principios le dan la seguridad al consumidor de que lo que lleva a casa es saludable?

La estrategia de nuestro etiquetado, busca, más allá de las normativas que apliquen los países, que el consumidor pueda tener de referencia nuestros propios empaques; desde las recetas más sanas, hasta saber cuáles son los componentes y toda la estrategia de clean label… con recetas más naturales, lo que está trasladado directamente a nuestros empaques, a nuestra comunicación y al mercadeo para seguir trabajando en esa línea.

Recientemente pudo conocerse que Grupo Bimbo, con el fin de reducir el impacto ambiental causado por las bolsas de plástico de un solo uso, decidió asociarse con una compañía canadiense para implementar una estrategia que planea expandirse a otros países: se trata de realizar la transición de ‘clips’ plásticos en las bolsas de pan, a clips de cartón compostable. Sobre las alianzas en el sector privado, ¿cómo evalúa el rol del ente público como regulador y la empresa privada, en proyectos que permitan reforzar esta visión verde?

El mundo está evolucionando en muchos aspectos; y en todo el tema verde las empresas se alinean. La relación público-privada es trabajar en mancuerna. Específicamente en Panamá, donde somos un país globalizado, tenemos un hub logístico y de servicios financieros, pasan muchas mercancías y se generan sinergias, la clave está en que el sector público y privado trabajen en conjunto, porque todos estos cambios requieren inversiones y adaptaciones, y algunas empresas tendrán mayor capacidad de mutar y ajustarse; en nuestro caso, seguimos trabajando directamente con las entidades regulatorias, no solo para aplicar las leyes de Panamá sino para educar.

¿Cómo han enfrentado desde su estructura de costos, el impacto propio de la guerra en Ucrania? Este panorama ha provocado una reducción significativa en las exportaciones mundiales de granos, lo que ha llevado a que este año los precios de los futuros de trigo y maíz se hayan disparado.

En efecto, estos son dos de los países más importantes en exportación de trigo y granos, lo que no se queda ahí porque todo el comercio internacional, el costo del combustible y de las materias primas está muy asociado a todo este fenómeno. Nuestra industria depende mucho de esos insumos, y hemos tenido incrementos nunca antes vistos de materias primas, que han afectado toda la cadena de suministro. Dentro de los procesos, para mitigar, hemos mejorado la productividad, hemos buscado recursos para mitigar parte de ese incremento; pero no se puede con todo. El mundo está viviendo una inflación significativa y seguimos apostando a la capacidad de manejar esa cadena de suministro de la forma más eficiente para no trasladar la mayor cantidad del efecto al consumidor. Definitivamente es complicado, y esperamos que se vaya resolviendo en el mediano plazo; ojalá fuera en el corto plazo.

¿Alguna previsión para el último semestre de 2022?

Estamos muy pendientes de las fluctuaciones tanto de Grupo Bimbo como de nuestros aliados comerciales para poder ir anticipando, de manera que si no mejora a escala mundial, al menos tengamos un mejor control para generar el menor impacto. Todos los días estamos viendo los indicadores, esperando que las complejidades no aumenten, sino que se comience a rectificar parte de este fenómeno.

¿Cómo se compite hoy en un sector tan importante, y liderando equipos en contextos complejos?

Yo trataría de llevar primero el mensaje de la gente. En estos dos años tuvimos presencialidad al 100%, lo que no significaba que en cada uno de los hogares no hubiera problemas y desafíos, así que estar cerca de la gente y teniendo a los equipos de trabajo enfocados y alineados fue una de nuestras fórmulas; también entender la responsabilidad que tenemos frente al mercado y la economía en general, además de ser resilientes, sin tenerle miedo al cambio. Grupos unidos y muy cohesionados pueden combatir cualquier adversidad, y es importante tener información de primera mano para prever lo más que se pueda cómo mitigar estas contingencias y adecuarnos a las condiciones del mercado. Un pie sobre la tierra, mucho trabajo en equipo, y una visión amplia para tomar las decisiones que se requieran.

