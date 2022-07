Gerardo Solís: «Nosotros le pusimos un freno al crecimiento de la planilla»

Entornointeligente.com /

El contralor general de la República, Gerardo Solís Erick Marciscano | La Estrella de Panamá El contralor general de la República, Gerardo Solís, aseguró que está dirigiendo su administración bajo una «cultura de corrección». Sin embargo, denunció que hay una campaña para desprestigiar su imagen y la de la entidad que dirige. «Hay una campaña, y lo digo públicamente, montada… en contra mía como contralor, y de la Contraloría para dañar mi imagen», sostuvo Solís, quien confirmó que «la Contraloría ya está haciendo la auditoría a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi)» y «está próxima a enviarse a las autoridades». El contralor también aseguró que «las auditorías que piden se hacen, pero son reservadas». Añadió que en este gobierno se ha puesto «un freno a la planilla» y que en términos de dinero esta «crece por las leyes especiales». Solís abrió un espacio de su apretada agenda a ‘La Decana’ para conversar sobre estos y otros temas de interés.

¿Cuál es el rol de la Contraloría?

La Contraloría tiene dos roles importantísimos: uno es control previo y el otro es control posterior. Uno se hace mediante fiscalización y el otro se hace mediante auditoría; y en los dos la Contraloría ha trabajado de forma exhaustiva durante este periodo de administración que llevo yo como contralor.

¿Qué está haciendo usted para velar por el patrimonio del Estado?

En primer lugar, yo seleccioné para trabajar conmigo en la Contraloría a personas con méritos, que tienen muchos años de trabajar en la Contraloría. Durante nuestra administración hemos revisado documentos del gobierno, del Órgano Ejecutivo, Judicial y Legislativo, 2.405 millones de papeles, no de un papel, de documentos. La cantidad de dinero es $129.424 millones. Solo en este despacho hemos revisado en 2020, 5.819 documentos por $32.949 millones. En 2021, en este despacho (hemos revisado) 7.493 documentos por $31.151 millones, y en lo que va de este año (2022) 507 documentos por $22.500 millones. La responsabilidad, la revisión, la única manera de poder hacer esto bien es con lo que yo llamo la cultura de corrección.

¿Cómo se muestra la cultura de corrección?

Mi personal enseña a los funcionarios de las otras entidades cómo presentar los documentos correctamente; y cuando encontramos una irregularidad, les decimos: aquí tienes un error. ¿Y qué haces cuando se presenta un error? Lo corriges y eso es lo que llamamos la cultura de corrección, corregir los errores. Nada gana el país con un contralor que quiere coadministrar y buscar beligerancia en la autoridad y aplauso fácil diciendo: está mal lo que has hecho, llévatelo para atrás… ¡No! El país gana cuando el contralor, de manera responsable, le indica a la entidad del Estado, hay un error, ¡corrígelo!

En números reales, ¿cuánto ha contratado este gobierno comparado con la administración anterior?

Hemos contratado menos de la mitad que el gobierno anterior, y menos de una tercera parte que el que estaba antes. Realmente, hemos reducido la contratación en la planilla del Estado. Durante la administración de Martinelli, la planilla creció 25%, durante la administración de Varela, la planilla creció 16%. Nosotros le pusimos un freno al crecimiento de la planilla, (con) solamente 7%. En términos de dinero la planilla crece por leyes especiales. Yo no puedo dejar de pagar, es mi deber pagar lo que legalmente está establecido. Pero si te fijas, este gobierno ha puesto un freno al crecimiento de la planilla.

Señor Solís, entiendo el trabajo y el esfuerzo que está haciendo en su labor como contralor, sin embargo, hay una percepción de que la Contraloría no está haciendo su función.

Del cien por ciento, nosotros hacemos el noventa y nueve por ciento. Uno por ciento, que me preguntan por qué no lo puedo divulgar, por ejemplo, las auditorías. Comparando con el periodo anterior, hemos hecho tres veces más auditorías en el mismo periodo, en los dos primeros años. Las auditorías que piden se hacen, pero son reservadas. Se mandan a las entidades cuando hay delito, y lo hemos mandado. La auditoría que están preguntando de la Unachi, ya la Contraloría la está haciendo y está próxima a enviarse a las autoridades, pero yo no puedo estar divulgando el contenido de una auditoría. Que haya contralores que lo hicieron antes para congraciarse y hacer méritos, es una cosa; yo hago mi trabajo, en silencio… Pero hay una campaña, y lo digo públicamente, montada en contra mía como contralor, y de la Contraloría, para dañar mi imagen… Es muy fácil atacarme a mí por lo que dicen que no he hecho, que sí lo he hecho, pero que no lo puedo estar divulgando por respeto a la presunción de inocencia de las personas auditadas.

¡Mira! Vamos a hablar de la contratación de personal. Las personas que contrata el Estado no son marcianos, son panameños como tú y como yo, que necesitan trabajo. En una economía de ciclo descendiente, como es la economía que estamos viviendo, no es culpa del gobierno, es una herencia del mundo, es internacional. En una economía de ciclo descendiente que va a desaceleración, recesión, depresión, tú tienes que tomar políticas anticíclicas. ¿Qué es una política anticíclica? Es una política que rompa el ciclo. En los ciclos de recesión en Panamá, en la invasión (alcanzó) el 13%; nosotros (2022) 18%, ha sido la peor economía en la historia de la República. Esa es la economía que estamos administrando. Aquí no hay sobrecostos, no hay sobreprecios. Yo creé la Unidad de Análisis de Costos para que todo el mundo… la pueda ver… Hacemos una fiscalización concomitante en tiempo real a las obras que están en ejecución.

Hace algunas semanas la Unachi solicitó un crédito adicional en la Asamblea. ¿Usted refrendó este presupuesto millonario y porqué?

No apruebo ni refrendo el presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado lo hace el Ejecutivo y lo presenta para aprobación o rechazo a la Asamblea. Velo por lo que ellos aprueban y se haga legalmente. Verifico el trámite que esté al pie de la letra. Si tienen errores se corrige y velo porque lo que se paga esté debidamente pagado, que sea lo que corresponde según los trámites legales que se pagan. Y si es una contratación, que el precio sea justo y razonable.

Contralor, pero hay una percepción en la opinión pública de que hay una especie de concubinato escandaloso entre la Contraloría y la Asamblea. ¿Qué puede decir al respecto?

¡No! ¡Mira! Te voy a decir algo, hemos escuchado por muchos años la importancia de reducirle poderes al presidencialismo excesivo de Panamá y tenemos un presidente demócrata que respeta la separación de los órganos del Estado. Por mucho tiempo hemos escuchado hablar del fortalecimiento del parlamentarismo. ¿Por qué ahora es malo? ¿Porque no son los parlamentarios que querían los que promovían eso? Esos son temas de arena de otro costal. La Contraloría vela y es una entidad designada por el Órgano Legislativo.

En otro tema, sobre los 72 productos de la canasta básica acordados en la mesa única de diálogo. ¿Quién va a auditar este asunto?

¡Mira! Sobre la mesa única de diálogo, prefiero esperar a que ellos hagan su esfuerzo. Eso es una gestión que está haciendo la Iglesia católica, que están haciendo grupos de panameños que legítimamente tienen una aspiración de mejora de las condiciones de vida de los panameños. Las causas coyunturales y estructurales son para debatirlas y discutirlas. La forma de solucionarlas son para debatirlas y discutirlas, pero no debe ser con presión, debe ser una conversación madura, en donde se planteen soluciones en una mesa en donde estén los que deben estar, que son los actores, yo no soy actor ahí, es el Ejecutivo quien tiene la responsabilidad de eso, junto a los sectores productivos, tanto el que produce como el que trabaja en la producción.

Pero, en todo caso, ¿de dónde saldrían los recursos para estos subsidios?

En un país como estamos en estos momentos tiene que ser, honestamente, mediante recursos que provengan del exterior a través de nuevos empréstitos que haga el Estado, es la única manera que yo veo; y hay que evaluar bien hasta dónde podemos endeudarnos para atender una coyuntura, qué sacrificios estamos dispuestos a hacer todos. Creo que ese es parte del diálogo que estamos haciendo con mucha madurez, con mucha celeridad; creo que eso es parte del ejercicio que se tiene que hacer. Pero prefiero no hacer comentarios sobre la mesa de diálogo porque esa es una tarea que están llevando adelante otros actores.

Comprendo que usted no quiere hacer mayores comentarios, pero al final, los recursos que se destinarían tendrían que ser refrendados por la Contraloría.

Por supuesto, pero como he dicho, no soy un coadministrador, cumplo la Constitución y la ley, y respeto la decisión del pueblo, de quienes son, a través de elección, los responsables de tomar las decisiones. Yo las evalúo, para ver que sean de acuerdo a la ley.

