Gerardo Nieto y la exdiputada Manuela Mutti pusieron fin a su relación

El cantante tropical Gerardo Nieto y la exdiputada frenteamplista Manuela Mutti pusieron fin a su noviazgo. La pareja formada a mediados de 2019 resolvió tomar caminos distintos dos meses atrás en el marco de una ruptura que sucedió bajo buenos términos.

Fue el propio Nieto a través de su Instagram quien dio pistas sobre su flamante soltería al expresar un sentido mensaje en una story , de las que se borran a las 24 horas de haberse publicado.

«Al final las cosas se acomodan! Frase muy cierta, yo agregaría algo a esa frase, si alguna ves amaste a alguien, tratar de no lastimarse después de tomar caminos diferentes… pero sobre toda las cosas, alegrarse de que esa persona pueda re hacer su vida!!! De corazón te deseo lo mejor y que seas muy feliz», expresó en esa publicación.

El mensaje de Gerardo Nieto tras la ruptura con Manuela Mutti. Foto: @gerardonieto.ok Mutti y Nieto se pusieron de novios a mediados de 2019, justo en el medio de la campaña electoral. Ella milita desde hace años en el MPP, y Nieto es un histórico simpatizante de ese sector, por lo que coincidieron en varios actos. En uno de ellos, justo mientras hablaba el expresidente José Mujica , ocurrió el flechazo.

«Fue un flechazo a primera vista. Me cuesta definirlo porque pensé que el amor a primera vista no existía. Pensaba que iba a quedarme solo y ella me hizo creer en mí», declaró Nieto sobre su entonces novia en octubre de 2020, durante un programa de PH Uruguay .

