Gerardo Nieto: «Todos tenemos una línea política pero muy pocos la muestran»

El próximo viernes 17 de junio, el cantante Gerardo Nieto se presenta en el Teatro Metro (entradas por Rerdticket desde 800 pesos) con un concierto donde estará acompañado por varias figuras de nuestro país. Para el músico que ha sido banda sonora de los uruguayos por décadas, es una vuelta a los escenarios luego de la pandemia. Por ese motivo, además de lo musical, Nieto le presta atención a lo visual del concierto. Sobre su show, el mantener su voz, los realities y el lado negativo de la industria, habló Gerardo Nieto con Sábado Show.

—¿Cómo es la preparación para este concierto?

—En cuanto a lo musical estamos muy confiados, es a lo que me dediqué toda la vida. Además está Anibal González detrás de los arreglos musicales. Él ya demostró con todos los arreglos que hizo, la puesta a punto que hizo con las canciones viejas de Karibe en el evento que hicimos este año en el Antel Arena. Entonces por ese lado estoy tranquilo. Ahora lo que más me preocupa es la estética del show porque quiero que haya de todo y estoy trabajando las pantallas con cada tema. Estoy en esa premisa de trabajar en todo, también va a haber invitados y quiero que todo fluya, que sea un show integral. No quería que fuera un show solo cantado, la idea es que sea un espectáculo con distintos momentos.

—Tenés este espectáculo, después un Antel Arena con Karibe con K. ¿Cómo se siente este regreso a los escenarios?

—Todos retomamos y a todos nos cambió la pandemia. Con más o menos intensidad, pero a todos nos afectó. Por esto estamos haciendo este concierto ahora el 17 de junio que va a tener grandes invitados. No puedo revelar mucho, pero hay una persona que me gusta mucho que esté porque es de otro género, Emiliano Brancciari. Tengo la suerte que un monstruo de la altura de él esté en el escenario, y como él muchos más estarán como invitados.

—Además del aspecto musical, que ya tenés más que claro con tu carrera, dijiste que estabas muy atento a lo estético del show.

—Sí, queremos cuidar todo y mi idea es llevarlo a todos los teatros del país y tal vez a Argentina. Eso sería un golaso porque hay mucho cariño con Argentina, tenemos un público que nos escucha y cada vez que vamos es como sentirse en casa. Así que también queremos llevarlo para ahí.

—¿Cómo hacés para mantener la misma voz durante tantos años de carrera?

—Hay que descansar bien, comer sano, no tomar mucho alcohol. Yo empecé con 17 o 18 años en esto y ya tengo 53. Va a pasar una vida, vas creciendo y madurando y ves que por ese lado no va. Una por cantar bien y además porque es una irresponsabilidad, y uno se pone responsable con el tiempo. Hoy en día me cuido mucho más porque los excesos no entran en mi vida. Tomo alcohol en alguna comida pero aprendí a disfrutar sin alcohol. No se precisa ningún aditivo para disfrutar.

—¿Mirás el programa «¿Quién es la máscara?» de Canal 12?

—No tengo mucho tiempo, pero lo he sentido nombrar, tiene mucha repercusión.

—-Uno de los famosos escondidos tiene una voz muy parecida a la tuya. ¿No te han comentado nada sobre eso?

—Me lo han dicho y yo no tengo ni idea. La verdad que no tengo tiempo de mirar televisión. Te juro. Después que me lo empezaron a decir, comencé a ver el programa y sí, hay uno que canta parecido. La otra vez en un programa de radio donde fui me dijeron que fui tendencia en Twitter por eso mismo, y aunque esté no te lo podría decir. Así que van a tener que esperar para saber.

—Estuviste en la temporada pasada Masterchef y ahora está Yesty Prieto. ¿Quién te parece que va a durar más, él o vos?

—Yesty es muy simpático y es tremenda persona, pero no lo veo como muy cocinero. Mirá que en las giras por el exterior cocinaba yo. Lo que sí, es un tipo encantador a quien quiero mucho. El que no lo conoce no sabe, pero cuando tratás con Yesty te reís, y si pasás las 24 horas con él, te reís 25, porque es un chiste tras otra. Siempre tiene buen humor. Es una persona muy querible, a pesar de que no lo aparenta.

—¿Lo ves mejor que a vos en el programa?

—Es muy difícil ese programa. La vara está muy alta y no te pasan una receta de nada. Te dicen algunas recetas que pueden surgir durante un mes y ahí te tenés que manejar, porque puede salir cualquier cosa, y hay de todo para cocinar.

—En los últimos tiempos has tenidos una llegada más mediática gracias a la relación con una Diputada, o cuando hablaste de la Ley de Urgente Consideración. ¿Cómo te llevás con esa faceta más mediática?

—Yo le pongo el pecho a las balas. Hay una parte que está el Gerardo ciudadano que es una persona de izquierda que no se oculta. Los artistas tenemos que ser apolíticos, arreligiosos y más allá del artista hay una persona, y esa es la parte que más me preocupa mostrar a mí. Hay muchos artistas que no muestran eso. Supongo que todo el mundo tiene una ideología política o es simpatizante de tal sector. Para la izquierda o la derecha todos tenemos una línea política pero muy pocos la muestran.

—¿Por qué te parece que no lo hacen?

—Para no ganarse enemigos. Quiero dejar claro que yo milito por el Frente Amplio desde antes de cantar música tropical. Comité de base, tortas fritas, mate y guitarra desde hace mil años. No es una cosa de ahora. Era un tiempo donde había que disfrazar los temas para decir cosas solapadas porque había censura. Por eso digo que no soy un bicho político, pero la política está en todos lados, y uno tiene que tener sus convicciones.

—¿Te generó algún problema el haber dicho a quién votás?

—Supongo que sí. Todos sabemos en el sistema político cómo opera la derecha con sus trolls y gente que me mata por cada cosa que digo. Pero si lo mirás del lado artístico, que hablen mal o bien, no deja de ser prensa. Lo peor es que no hable nadie de uno. Entonces genero opinión, se busca a ver qué dije y eso es positivo. De repente hago un comentario y soy tendencia en Twitter. Quiere decir que la gente me escucha, ya sea para calentarse, putearme o darme para adelante, genero debate. Hay mucha gente descreída de la política y no quiere saber nada porque dice que no entiende, lo que me parece un error garrafal, porque lavarse las manos es sencillísimo.

—¿Cómo te llevás con el que te critiquen por cualquier cosa?

—Ya sabemos cómo funcionan los trolls, están puestos para eso.

—Llevás en la música casi 30 años. Imagino que te habrás perdido algunos cumpleaños o momentos en familia. ¿Ese es el lado negativo de ese trabajo?

—Si trabajás de noche tenés que dormir de día y muchas cosas te alejan de tu familia. No podés estar en la misa y el campanario. Tenés que relegar un poco de tu familia para dormir, y vivís con cierta culpa siempre. Siempre estás con culpa porque no estuviste. Como todo tiene su lado bueno y su lado malo.

