Gerardo Martino y su escasa empatía con el talento: Vela, Montes, ‘Chícharo’, Zendejas y compañía

A lo largo de los casi cuatro años de su gestión al frente de la Selección Mexicana de Futbol, el técnic o Gerardo Martino se ha hado el lujo de despreciar el talento nacional como si éste abundara.

Por una parte están las ausencias inexplicables en sus listas de convocados cuando algunos futbolistas pasan por un gran momento; y por otra, la de jugadores a los que se les ha cerrado la puerta del Tri o sencillamente no se ha hecho una correcta gestión para que sean parte del combinado nacional.

CARLOS VELA

El ‘Tata’, que conoció y padeció de primera mano a Carlos Vela cuando coincidieron en la MLS (el técnico con el Atlanta United y el delantero en su mejor momento como figura de Los Ángeles FC ), fue incapaz de convencerlo para que fuera parte del proyecto rumbo a Qatar 2022.

En febrero de 2019 se tomaron un café en Los Ángeles y días después Martino hizo público que el originario de Cancún le expresó su negativa para volver a vestir la camiseta nacional.

Nunca más hubo otra toma de contacto entre estos personajes, y si bien es cierto que la labor de un entrenador no pasa por «rogarle» a uno o más futbolistas que manifiestan dudas o rechazo para ser parte de una selección, sí debe existir una gestión correcta, un seguimiento, comunicación y sobre todo, empatía con el jugador.

Nada de eso tuvo el argentino, todo lo contrario, pues cuando Vela dejó entrever que le interesaba ser uno de los refuerzos mayores de 23 años para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el estratega le bajó el pulgar.

«Me parece ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición con la selección en la amplitud de la palabra», declaró en su momento, al tiempo de argumentar que Jaime Lozano tomaría la decisión final sobre dicho tema.

La realidad indica que el Tricolor no tiene a un futbolista con el talento de Vela y que sea tan decisivo como él al grado de marcar diferencia. A sus 33 años está más que vigente y su aporte al equipo sería oro puro.

Imago7 LUIS MONTES

Martino se cansó de declarar que Luis Montes era el mejor futbolista mexicano de la Liga MX ; sin embargo, cuando lo llamaba al Tri lo relegaba a un rol secundario.

Por ello, en septiembre de 2020 cuando vivía uno de sus mejores momentos con el León, luego de no aparecer en una lista de convocados, el apodado ‘ Chapo ’ anunció su renuncia al combinado nacional.

«Yo tomé la decisión de no ir a la Selección , la última convocatoria hablé con él (Gerardo Martino) terminando y le dije que mi intención era no ir más.

«Me vine desilusionado y desmotivado porque se decía que estaba en un muy buen nivel, que estaba jugando muy bien en mi club y uno va a la selección con la intención de hacerlo muy bien, y a veces llamaban a 26 o 27 jugadores, se hacía futbol y no entraba en esos 22 y me puse a pensar que no tenía nada que hacer ahí, sino más bien que mi lugar fuera para un joven que fuera por la experiencia y las vivencias», declaró Montes.

¿Qué hizo el ‘Tata’ al respecto? Nada , lo dejó ir y nunca explicó por qué Montes no tuvo las oportunidades en el Tricolor que se ganó con su nivel y buenas actuaciones en su club.

Chicharito y Carlos Vela no son tomados en cuenta por el técnico Gerardo Martino. AP JAVIER HERNÁNDEZ

La novela ya está muy gastada , pero el principal ‘pecado’ del técnico es la nula transparencia que ha tenido para explicar la ausencia del ‘ Chicharito ’ en la Selección Mexicana desde 2019.

Es de dominio público que el goleador cometió una indisciplina por la cual nunca se disculpó, lo cual resultó inaceptable para el ‘Tata’, quien con el respaldo de Yon de Luisa, presidente de la FMF, literalmente vetó a Javier del Tri .

Con todo y la falta de gol en la Selección y que en algunos momentos el tapatío ha tenido buenas rachas en el LA Galaxy, la puerta para un posible regreso no se ha abierto ni tantito.

Se habló de una charla de acercamiento entre técnico y jugador, pero de inmediato el argentino apagó la euforia y dijo que dicho encuentro no significaba garantía alguna para un posible llamado.

Incluso Martino prefirió esperar a que Rogelio Funes Mori obtuviera su pasaporte mexicano para de inmediato sumarlo al equipo y ante la lesión de Raúl Jiménez lo hizo titular con muy pobres resultados, pues al naturalizado le ha quedado grande el paquete de ser el referente en el eje del ataque.

ALEJANDRO ZENDEJAS

El caso más reciente con un mal manejo de Martino y la Federación Mexicana de Futbol es el del americanista Alejandro Zendejas .

El atacante pasa por un buen momento desde hace algunos meses, por lo que llamó la atención su ausencia en la lista de los jugadores que enfrentaron a Paraguay en partido amistoso rumbo a Qatar 2022, considerando que además sólo estuvieron elementos de la Liga MX.

Trascendió que el jugador debe firmar un documento en el que renuncia a acudir a algún hipotético llamado de Estados Unidos (tiene doble nacionalidad y ya vistió en selecciones menores la camiseta de las barras y las estrellas) y opta por representar a México; sin embargo, el técnico del Tricolor lo acusó de » extorsión » al asegurar que Zendejas rechazó dicha condición salvo que le garantizaran que iría al Mundial.

Se armó menudo escándalo porque la televisora (Televisa) oficial del América soltó la versión de que Alejandro estaba por subirse al autobús del club cuando un enviado de Selecciones Nacionales le pedía firmar prácticamente en el acto el documento, y como el jugador solicitó tiempo para leer a lo que se iba a comprometer , esto se asumió como una negativa .

Todo mal, un verdadero desastre . En teoría Zendejas , que acaba de ser protagonista de la victoria (2-1 ante los Tigres) de las enrachadas Águilas, pronto dará su versión de los hechos, pero en su festejo de gol del sábado pasado hizo la seña de que le marquen por teléfono , en franca alusión a estos dimes y diretes.

UNO MÁS

Para no dejarlo pasar porque tampoco fue tema menor , otro jugador que de forma inexplicable no recibió una oportunidad en el Tri fue Fernando Navarro , ni cuando la crisis en la lateral derecha persistió durante meses (o años) y el menudito futbolista vivía un gran momento en el León, y ya ni hablar cuando lo cambiaron al mediocampo y también mantuvo un nivel altamente competitivo.

La excusa del ‘Tata’ fue que debido a que no era clara la posición en la que mejor se desempeñaba ‘ Navarrito ’, si lateral o volante, eso hacía complejo su llamado. Increíble, pero cierto.

CONCLUSIÓN

Ninguno de los futbolistas enlistados (quizá Vela sea lo más cercano) sería el ‘ salvador ’ de la Selección Mexicana o con su sola presencia aumentarían las posibilidades de llegar a un quinto partido en la Copa del Mundo; sin embargo, al actual Tricolor no le sobra el talento, por lo que resulta absurdo prescindir de jugadores que viven un ‘ estado de gracia ’.

Y es todavía más incomprensible si se les aparta por una mala gestión de directivos o el entrenador, o ya ni hablar de caprichos o sentimentalismos poco dignos de una Selección Nacional.

