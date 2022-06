Gerardo García niega nexos con narco y pide a Cuéllar que lo denuncie

Entornointeligente.com /

El vicepresidente del MAS, Gerardo García, negó tener vínculos con un narcotraficante argentino y pidió al asambleísta que lo denuncie y que presente las pruebas respectivas, no descartó que se trate de un «montaje», luego de conocer la denuncia en su contra por parte del diputado Rolando Cuéllar, quien lo vinculó a un narcotraficante, «Quisiera que me denuncie, que presente las pruebas respectivas, lo único que podía ser es montaje. Yo jamás (he recibido nada) peor en dinero, nunca (he dado) avales», declaró escuetamente a Unitel y dejó abierta la posibilidad de enjuiciar al asambleísta. La respuesta de García se da luego de que, por la tarde, Cuéllar presentó una carta presuntamente escrita por él, dirigida a Miguel Ángel Salazar Yavi, falsa identidad en Bolivia del narcotraficante argentino José Miguel Farfán, quien fue aprehendido en 2019. Cuéllar, diputado crítico a Evo Morales, afirmó que García también dio avales políticos, entre ellos al narcotraficante Salazar. La presunta carta enviada por García a Salazar señala: «De parte de nuestro presidente, hermano Evo Morales Ayma y la dirección nacional y todos sus dirigentes Del MAS-IPSP, AGRADECEMOS a nuestro hermano Miguel Ángel Salazar Yavi por las grandes contribuciones económicas que viene realizando desde las elecciones del 2014 hasta el momento, porque gracias a sus generosas contribuciones pudimos solventar nuestras campañas en diferentes etapas electorales desde el 2014, y que todavía recibimos tan generosamente de su parte como un empresario prospero que contribuye al desarrollo de nuestra Bolivia». Antes de conocer la denuncia, García negó conocer al ciudadano argentino que luego fue aprehendido por narcotráfico. Por el contrario, el dirigente del MAS reveló que empezó a reunir información respecto a Cuéllar, debido a que tiene información de que es un «violador y estafador», para luego iniciarle un proceso. García dijo que ya le «colmó» que Cuéllar le acuse de tener nexos con el narcotráfico «sin pruebas». Reiteró que no otorgó avales, ni siquiera a sus hermanos.

