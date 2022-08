Gerard Piqué, de la manito con su nueva novia

Entornointeligente.com /

El Dr. Juan Rafael Caballero , director Jurídico de la Itaipú Binacional, aclaró que el proyecto de Ley, sancionado hoy en la Cámara de Diputados, sobre » compensación histórica » para supuestos extrabajadores de Itaipú debe ser vetado. Con esta norma, se busca repartir al menos US$ 940 millones para más de 16.000 beneficiarios , de dudosa legitimidad.

«Tenemos el consenso de que esto es imposible. En primer lugar viola el artículo 137 de la Constitución Nacional , además de violar una serie de artículos en contramano», expresó Caballero a ABC 730 AM.

Aclaró además que la Entidad Binacional no tiene disponible el dinero que se está solicitando. » Itaipú no guarda dinero . Lo que hace es estipular su presupuesto y por ese monto vende la electricidad», señaló.

Señaló que esta postura de vetar el proyecto de Ley todavía no es institucional; sin embargo, las autoridades de la binacional están hablando en la misma línea . «Los que conformamos el directorio pensamos en la misma línea. Itaipú no debe nada y esta deuda se crea a favor de ciertas personas», aclaró el representante.

Diferenció este caso como una odiosa diferencia que se genera frente a los demás trabajadores del país. «Para cualquier empresa, el despedido tiene un plazo para una demanda y, posterior a ese plazo prescribe su acción. Pero para estas personas no corre el plazo», aclaró.

Lista de beneficiarios no fue cotejada por Itaipú Señaló que la lista de beneficiarios no fue cotejada por la Itaipú y, en el caso de la promulgación de la ley, Itaipú tendría que asumir una responsabilidad que no conoce. «Según esta Ley, Itaipú va a asumir quiénes son los acreedores porque ellos dicen que lo son», dijo.

Además de las observaciones técnicas y jurídicas, la nómina de 16.180 beneficiarios incluye a cuestionados beneficiarios, entre ellos candidatos a cargos electivos, seccionaleros e incluso fallecidos.

Apelarían a la inconstitucionalidad Agregó que en el caso que este proyecto de Ley se vete y se vuelve a ratificar en en Congreso, desde la Itaipú apelarían a la inconstitucionalidad tras la violación de la artículo 137 de la Constitución Nacional, sobre la supremacía de la Constitución

Hoy, con 57 votos a favor, 18 en contra, 2 abstenciones y 3 ausencias se sancionó el cuestionado proyecto de ley que implica la promesa de un millonario pago de unos US$ 940 millones en pleno año electoral, a exobreros de la Entidad Itaipú Binacional , sin claridad respecto a de dónde saldrán los fondos y con el riesgo de que afecten fondos sociales.

