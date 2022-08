Gerard Piqué, de la manito con su nueva novia

Entornointeligente.com /

Salyn Buzarquis visitó este miércoles los estudios de ABC TV. En el programa Mesa de Periodistas dio algunos detalles de la reunión que mantuvo hoy junto a otros colegas con Mark Wells , subsecretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, que visita nuestro país desde ayer para abordar diferentes temas.

El senador liberal expresó primeramente que comprende que cuando los Estados Unidos hace una designación pública, en este caso de Horacio Cartes , Hugo Velázquez y Juan Carlos Duarte, es porque » hay una investigación en los Estados Unidos «.

Lea más: Habrá «otras herramientas» para sancionar a los significativamente corruptos, dijo Mark Wells

Además, añadió que, a su parecer, el hecho que los estadounidenses no hayan invitado a senadores colorados cartistas ni a legisladores «es un mensaje» que dieron los diplomáticos que visitaron nuestro país.

Buzarquis opinó además que Estados Unidos no dejará fácilmente las investigaciones en nuestro país vinculadas al terrorismo, al narcotráfico y al lavado de dinero . «Me parece que este señor quiso escuchar la opinión nuestra (de la oposición)», expresó.

Lea más: Lo que Mark Wells quería saber de la Senabico

«Cómplices de Sandra Quiñónez» El tema de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez , también fue uno de los abordados en el encuentro que se dio entre las 14:00 y las 15:00 de este miércoles en la sede de la delegación estadounidense de ayuda, USAID.

Lea más: Graves denuncias por lavado y otros «duermen» en el Ministerio Público

Buzarquis dijo que personalmente le reclamó a Wells por qué no investigaban a Sandra Quiñónez , quien «cajonea» las investigaciones en las que figura Horacio Cartes , sus socios comerciales y sus allegados políticos.

Lea más: Diputados tratarán el próximo miércoles juicio político a Sandra Quiñónez

«Dije ‘no entiendo; si ustedes le designan significativamente corrupto (a Horacio Cartes) y no le investigan a Sandra Quiñónez, entonces son cómplices del significativamente corrupto «, explicó, a tiempo de indicar que «las razones, los motivos (por los cuales no se investiga a Quiñónez), no sé. Dije lo que como ciudadano tenía que decía».

Se iban a mantener en la misma línea Para Buzarquis, los estadounidenses «no te van a decir ‘estamos viniendo para esto, para extraditarle al señor Cartes’». Sin embargo, él entendió que al haber mencionado que «se iban a mantener en la misma línea «, implicaba que se aplicará a futuro «otros mecanismos para avanzar contra la impunidad, el crimen organizado y el narcotráfico».

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com