Gerard Piqué, de la manito con su nueva novia

Desde la empresa encargada de la distribución de energía eléctrica en Villarrica, Clyfsa , anunciaron que no reducirán sus costos debido a que desde hace varios años que la firma vende una energía más barata en comparación a la ANDE , quien hace poco anunció que realizará un descuento del 25% de la facturación mensual a los usuarios con un consumo mensual de hasta 1.000 kWh.

«La ANDE está haciendo mal las cosas, está haciendo una reducción de costos a solo un pequeño grupo, eso está mal, no está regulado y aún no salió el decreto , entonces creo que es importante que la ciudadanía sepa que mediante nuestro amparo, nosotros logramos mantener el costo de la energía de hace prácticamente 14 o 15 años», indicó el presidente de la Clyfsa, Ing. Luis María Ocampos .

Reducción del costo de energía debe ser para toda la ciudadanía Asimismo, explicó que el costo de energía debe reducirse, pero para toda la ciudadanía y no solo para un sector. «La reducción del costo es algo bueno, yo siempre creí que esto debía reducirse, pero ahora solo se hizo para un pequeño grupo de personas, debe seguir bajando y a medida que pase el tiempo creo que esto debe darse para todos, así como lo hace Clyfsa «, señaló.

Por último, Ocampos criticó la gestión del Gobierno en la forma de encarar los servicios básicos indispensables como lo es la energía eléctrica.

«Vamos a ver cómo sale este decreto, yo no veo muy normal la forma en la que se está ejecutando, como va a ser solo por 3 o 4 meses solamente a cierta gente, no va a alcanzar a la gente de tarifa social , creo que está mal y no acompañamos ese proceso. No acompañamos la manera en la que el gobierno está haciendo esta reducción de costos, creemos que el gobierno lo está haciendo de manera discriminada, esto no debe ser así», sentenció.

La Clyfsa vende cerca del 15% a 25% más barata la energía eléctrica en Villarrica dependiendo del consumo y la categoría que tenga el usuario. Actualmente se rige con pliego tarifario N°20 gracias a un amparo constitucional que la empresa privada le había ganado a la Ande en el 2017.

