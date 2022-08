Gerard Piqué, de la manito con su nueva novia

Entornointeligente.com /

El grupo de campesinos es liderado por los polémicos Elvio Benítez y Eulalio López e integran el movimiento de Resistencia Campesina. Cultivan en forma organizada la marihuana, en pleno centro de la comunidad rural y actualmente cuentan con invernaderos, producen aceite y crema tópica que distribuyen en la zona, mientras trabajan en un plan de crear una cooperativa de producción y buscar la legalización del cultivo y aprovechamiento del cannabis en el país.

Eulalio López explicó que son conscientes del trabajo ilegal que realizan. «Comunicamos el proceso de inicio del cultivo, somos conscientes de la prohibición, pero se debe descriminalizar y legalizar como rubro alternativo «, dijo López.

Reconoció que consiguen las semillas para el rubro de la producción clandestina de la marihuana que se comercializa en la zona. «Luchamos por abrir el debate y lograr la legalización», insistió.

La producción es orgánica, comenzaron en una huerta. «Ahora contamos con un invernadero, hacemos aceite y crema en forma artesanal», explicó López.

Comentó que la venta la hacen a G. 50.000 cada frasco de 10 cc de aceite y la crema tópica a G. 30.000. «No es precio comercial, es para cubrir el costo de producción, la mayor parte regalamos», señaló.

Benítez y López admitieron también que hacen sin ningún tipo de control de parte de las autoridades sanitarias y de antinarcóticos.

Eulalio López refirió que están en proceso de crear una cooperativa de producción, industrialización y comercialización. «Nuestra lucha es para la legalización, tener como rubro alternativo la marihuana, para todo tipo de uso», manifestó, al tiempo de reconocer que se exponen a proceso judicial.

«Estamos dispuestos a cualquier cosa en la lucha, no tenemos miedo a la persecución», remarcó atendiendo la posibilidad de que sean imputados.

Municipalidad proyecta cultivo de marihuana La Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray , por resolución, declara de interés distrital la producción de marihuana con fines investigativos y medicinal. Incluso la jefa comunal, Silvia Trubger (ANR ), informó que la institución pretende instalar su propia parcela de producción experimental.

Según la intendenta, están apoyando el planteamiento para lograr la legalización del rubro. «Estamos trabajando para tener una parcela demostrativa experimental de la Municipalidad para investigación, pero estamos esperando la legalización, vamos a esperar para concretar nuestra parcela», dijo Trubger.

Su postura es apoyar el cultivo para uso medicinal. «Para nosotros lo principal es el uso medicinal y para la investigación. Nos enfocamos para el uso medicinal; no comercial. Más me enfoco en eso, no tengo interés en lo comercial», aclaró la jefa comunal.

