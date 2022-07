Geranium de Copenhaga é o melhor restaurante do mundo, Belcanto de Avillez segura top 50

Entornointeligente.com /

O Noma de Copenhaga é o ex- melhor restaurante do mundo, depois de cinco vitórias na lista dos World’s 50 Best Restaurants. Na edição de 2022, anunciada em gala esta noite em Londres, a vitória foi para o Geranium , d o chef Rasmus Kofoed, também de Copenhaga, o que deixa a Dinamarca novamente no trono da gastronomia.​​ O único restaurante português da lista, o Belcanto, de José Avillez, em Lisboa, desceu quatro posições: de 42º em 2021 passa a 46.º.

Em destaque ainda no top 50, os quatro restaurantes que completam o top 5: O Central, de Lima (Peru), da dupla de chefs Virgilio Martínez e Pía León (2.º); Disfrutar de Barcelona (3.º), que curiosamente é liderado por um trio – chefs Oriol Castro, Mateu Casañas e Eduard Xatruch, que têm em comum passagem pelo ex-melhor restaurante do mundo, o elBulli de Adrià; D iverxo de Madrid (4.º) do extravagante Dabiz Muñoz ; e Pujol na Cidade do México (5.º), de Enrique Olvera e Jesús Durón.

Além do Belcanto em 46º, no top 10 também se fala português, mas do Brasil: A Casa do Porco, de Jefferson e Janaína Rueda, está em 7º lugar – fica em São Paulo e é especializado no estilo «Da Roça para o Centro», um menu que, aliás, junta porco e vegetais produzidos no sítio (quinta) do casal. Ainda no 47º lugar, um representante do Rio de Janeiro, o Oteque, de Alberto Landgraf.

O facto de o Noma, coroado em 2021 , mas também em 2010, 2011, 2012 e 2014, sair do n.º1 não é sinal de perda de qualidade, mas de novas regras: todos os restaurantes que já alcançaram a posição máxima do guia tornaram-se inelegíveis desde 2019 (numa controversa categoria dos World's 50 Best chamada de The Best of the Best ).

Na cerimónia, apresentada pelo actor Stanley Tucci, houve mais distinções, nomeadamente a de melhor chef do mundo para a colombiana Leonor Espinosa e de restaurante mais sustentável para o Aponiente de Angel León .

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Restaurant Geranium (@restaurant_geranium)

World’s 50 Best Restaurants 2022 Geranium, Copenhaga Central, Peru Disfrutar, Espanha Diverxo, Espanha Pujol, México Asador Etxebarri, Espanha A Casa do Porco, Brasil Lido 84, Itália Quintonil, México Le Calandre, Itália Maido, Peru Uliassi, Itália (entrada mais alta) Steirereck, Áustria Don Julio, Argentina Reale, Itália Elkano, Espanha Nobelhart&Schmutzig, Alemanha Alchemist, Dinamarca (nova entrada) Piazza Duomo, Itália Den, Japão Mugaritz, Espanha Septime, França The Jane, Bélgica The Chairman, Hong Kong Frantzén, Suécia Restaurant Tim Raue, Alemanha Hof Van Cleve, Bélgica Le Clarence, França (nova entrada) St. Hubertus, Itália Florilège, Japão Arpège, França Mayta, Peru (nova entrada) Atomix, Estados Unidos da América Hisa Franko, Eslovenia The Clove Club, Reino Unido Odette, Singapura Fyn, África do Sul Jordanaer, Dinamarca (nova entrada) Sorn, Tailândia (nova entrada) Schloss Scvhauenstein, Suíça (reentrada) La Cine, Japão (nova entrada) Quique Dacosta, Espanha (reentrada) Boragó, Chile Le Bernardin, Estados Unidos América Narisawa, Japão Belcanto, Portugal Oteque, Brasil, ( nova entrada) Leo, Bogotá, Colômbia Ikoyi, Reino Unido (nova entrada) Singlethread, Estados Unidos da América A Fugas viajou a convite da Gin Mare

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com